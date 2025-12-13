  1. В Украине

Национальный фонд исторического наследия США подал иск против Белого дома

12:23, 13 декабря 2025
Иск касается строительства нового бального зала по инициативе президента Трампа.
Фото: BBC
Некоммерческая организация, созданная Конгрессом США для защиты исторических зданий, обратилась в суд с требованием прекратить строительство нового бального зала в Белом доме, сообщает BBC.

В иске, поданном 12 декабря, фонд заявляет, что Белый дом не провел необходимых проверок перед сносом исторического Восточного крыла в октябре. Организация утверждает, что ее обеспокоенность была проигнорирована, и подчеркивает: ни один президент не имеет права сносить части Белого дома без проведения соответствующих процедур.

Фонд заявляет, что действия президента Дональда Трампа нарушают Конституцию США, которая предоставляет Конгрессу право регулировать собственность, принадлежащую государству. Юристы организации просят федеральный суд в Вашингтоне остановить строительство дополнения до завершения всех предусмотренных законом процедур, включая публичное обсуждение.

«Белый дом, бесспорно, является самым знаковым зданием в нашей стране и всемирно признанным символом наших могущественных американских идеалов», — отметила президент Национального фонда Кэрол Куиллен.

В ответ Белый дом заявил, что президент Трамп имеет право модернизировать, реконструировать и украшать Белый дом, как это делали его предшественники.

суд США Дональд Трамп

