«Взяв телевізор на зберігання»: майор, який привласнив майно військової частини, вини не визнав

Суд визнав військового винним у незаконному заволодінні майном військової частини під час воєнного стану.

Фото: anons-zak.com.ua

Майор Збройних Сил України, заступник командира військової частини з озброєння, був визнаний винним у привласненні майна військової частини, проте у залі судового засідання свою провину він не визнав. Про це стало відомо з Державного реєстру судових рішень за справою № 335/3502/22.

За даними суду, інцидент стався наприкінці лютого 2022 року, коли майор прибув до військового містечка однієї з частин для виконання обов’язків старшого з охорони та оборони. Він пояснив, що телевізор забрав не з метою викрадення, а щоб зберегти його від можливих пошкоджень під час обстрілів. Крім того, майор зазначив, що у нього вдома вже зберігалося інше військове майно, яке він у подальшому повертав власникам.

Суд встановив, що майор віддав наказ одному з військовослужбовців демонтувати телевізор з казарми та віднести його додому.

Свідки підтвердили, що бачили, як телевізор було винесено, проте майор не пояснив їм мету своїх дій і не повідомив командування про перевезення майна. Командири військових частин підтвердили, що наказів про евакуацію майна з території частини не надавали.

Під час обшуку квартири майора правоохоронці вилучили телевізор АКАІ, пульти дистанційного керування, антену та інші пристрої. Речові докази передано на відповідальне зберігання військовій частині.

Суд, враховуючи обставини вчинення злочину, його мету та мотиви, а також дані про особу майора, його поведінку після події, дійшов висновку, що покарання у вигляді позбавлення волі є необхідним для виправлення обвинуваченого та попередження можливого вчинення нових злочинів. Хоча майор висловив жаль через ситуацію, що склалася, під час судового розгляду він не визнав свою винуватість і не зробив висновків для себе, вважаючи, що його дії не були протиправними.

Суд зазначив, що протиправна поведінка майора порушила встановлений порядок несення військової служби, який у час воєнного стану потребує особливої дисципліни. Займаючи посаду старшого з охорони, він мав першочергово забезпечувати дотримання цього порядку, однак його дії суперечили законам та військовим статутам, яких повинні додержуватися всі військовослужбовці незалежно від посади. При визначенні покарання суд керувався положеннями ст. 50 КК України, згідно з якими метою покарання є не лише кара, а й виправлення засудженого та запобігання вчиненню нових правопорушень.

Врахувавши всі обставини, суд призначив майору покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, строк відбування якого обчислюватиметься з моменту набрання вироком законної сили.

