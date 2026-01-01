  1. В Україні

еАкциз замість паперових марок: що передбачає тестування для бізнесу з продажу алкоголю і тютюну

19:42, 1 січня 2026
Тестування триватиме з 1 січня до 12 жовтня 2026 року.
еАкциз замість паперових марок: що передбачає тестування для бізнесу з продажу алкоголю і тютюну
В Україні з 1 січня до 12 жовтня 2026 року триватиме масштабне тестування системи еАкциз. Зауважимо, що Кабінет Міністрів 26 грудня ухвалив постанову, яка відтерміновує набрання чинності актів Уряду щодо запровадження електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет. Тобто до моменту повноцінного запуску системи бізнес зможе продовжувати замовлення та використання паперових марок акцизного податку.

У Міністерстві цифрової трансформації кажуть, що новий цифровий інструмент має замінити паперові акцизні марки на сучасні DataMatrix-коди та мінімізує людський фактор і корупційні ризики у сфері обігу підакцизних товарів.

еАкциз дозволить державі відстежувати шлях товару від виробника або імпортера до полиці магазину, а споживачам — перевіряти легальність алкоголю чи тютюнових виробів через застосунок Дія.

Як проходитиме тестування еАкцизу

Згідно з оприлюдненим планом, тестування триватиме з 1 січня до 12 жовтня 2026 року. Такий період передбачений для того, щоб бізнес мав достатньо часу адаптуватися до нових правил без додаткового навантаження.

У Мінцифри наголошують, що тестовий режим не матиме жодних правових наслідків для учасників. Маркування товарів у межах пілоту відбуватиметься у безпечному форматі — без штрафів і санкцій, з можливістю виявляти та виправляти помилки.

Тестування охопить повний цикл обігу товару:

  • виробництво або імпорт;
  • зберігання на складах;
  • логістику;
  • продаж у роздрібній мережі зі скануванням кодів на касі.

Система еАкцизу автоматично інтегруватиметься з інформаційними базами інших державних органів. Це має забезпечити точність даних і зробити всі процеси максимально автоматизованими та непомітними для бізнесу.

У плані тестування детально визначено порядок проведення кожного етапу, механізм фіксації технічних збоїв і критерії оцінки результатів. Після завершення кожного кроку формуватимуться звіти з висновками, які стануть основою для подальшого впровадження еАкцизу на постійній основі.

бізнес Україна Е-акциз Міністерство цифрової трансформації

