  1. В Україні

Кабмін відтермінував повноцінний запуск системи Е-акциз до 1 листопада 2026 року

19:15, 26 грудня 2025
Період тестування програмного забезпечення системи Е-акциз продовжено до 11 жовтня 2026 року включно.
Кабмін відтермінував повноцінний запуск системи Е-акциз до 1 листопада 2026 року
Кабінет Міністрів 26 грудня ухвалив постанову, яка відтерміновує набрання чинності актів Уряду щодо запровадження електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет. Про це повідомило Міністерство фінансів.

«Це рішення забезпечує бізнесу та державі додатковий час для плавного переходу на нові цифрові інструменти адміністрування», - заявили у відомстві.

Ключові зміни

Нова дата старту: обов’язкове використання електронної системи та електронних акцизних марок перенесено з 1 січня 2026 року на 1 листопада 2026 року.

Тестовий режим: період тестування програмного забезпечення системи продовжено до 11 жовтня 2026 року включно.

Паперові марки

З 1 січня 2026 року до моменту повноцінного запуску системи бізнес зможе продовжувати замовлення та використання паперових марок акцизного податку. Це гарантує безперервність виробництва та торгівлі.

Повернення старих марок: граничний термін повернення паперових марок продавцю перенесено на 1 травня 2027 року.

Технічні уточнення для виробників

Оновлена постанова також впроваджує додатковий стандарт якості друку для електронної марки. Тепер графічний елемент (DataMatrix-код) може відповідати грейду B згідно зі стандартом ISO/IEC 29158 (раніше вимагався лише грейд 2 за ISO/IEC 15415). Це розширює технічні можливості для нанесення маркування.

«Зміни дозволять завершити технічне налаштування системи, забезпечити сталі надходження акцизного податку та виконати вимоги законодавства без створення операційних ризиків для легального бізнесу», - додали у Мінфіні.

Кабінет Міністрів України

