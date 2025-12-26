Кабмин отложил полноценный запуск системы Е-акциз до 1 ноября 2026 года

Период тестирования программного обеспечения системы Е-акциз продлен до 11 октября 2026 года включительно.

Кабинет Министров 26 декабря принял постановление, которой отложено вступление в силу актов Правительства по внедрению электронной системы обращения алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет. Об этом сообщило Министерство финансов.

«Это решение обеспечивает бизнесу и государству дополнительное время для плавного перехода на новые цифровые инструменты администрирования», — заявили в ведомстве.

Ключевые изменения

Новая дата старта: обязательное использование электронной системы и электронных акцизных марок перенесено с 1 января 2026 года на 1 ноября 2026 года.

Тестовый режим: период тестирования программного обеспечения системы продлен до 11 октября 2026 года включительно.

Бумажные марки

С 1 января 2026 года до момента полноценного запуска системы бизнес сможет продолжать заказывать и использовать бумажные марки акцизного налога. Это гарантирует непрерывность производства и торговли.

Возврат старых марок: предельный срок возврата бумажных марок продавцу перенесен на 1 мая 2027 года.

Технические уточнения для производителей

Обновленное постановление также вводит дополнительный стандарт качества печати для электронной марки. Теперь графический элемент (DataMatrix-код) может соответствовать грейду B согласно стандарту ISO/IEC 29158 (ранее требовался только грейд 2 по ISO/IEC 15415). Это расширяет технические возможности нанесения маркировки.

«Изменения позволят завершить техническую настройку системы, обеспечить стабильные поступления акцизного налога и выполнить требования законодательства без создания операционных рисков для легального бизнеса», — добавили в Минфине.

