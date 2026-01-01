еАкциз вместо бумажных марок: что предусматривает тестирование для бизнеса по продаже алкоголя и табака

Тестирование продлится с 1 января до 12 октября 2026 года.

В Украине с 1 января до 12 октября 2026 года будет проходить масштабное тестирование системы еАкциз. Отметим, что Кабинет Министров 26 декабря принял постановление, которым отсрочил вступление в силу актов Правительства о внедрении электронной системы обращения алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет. То есть до момента полноценного запуска системы бизнес сможет продолжать заказ и использование бумажных марок акцизного налога.

В Министерстве цифровой трансформации отмечают, что новый цифровой инструмент должен заменить бумажные акцизные марки на современные DataMatrix-коды и минимизировать человеческий фактор и коррупционные риски в сфере обращения подакцизных товаров.

еАкциз позволит государству отслеживать путь товара от производителя или импортера до полки магазина, а потребителям — проверять легальность алкогольных или табачных изделий через приложение Дія.

Как будет проходить тестирование еАкциза

Согласно обнародованному плану, тестирование продлится с 1 января до 12 октября 2026 года. Такой период предусмотрен для того, чтобы бизнес имел достаточно времени адаптироваться к новым правилам без дополнительной нагрузки.

В Минцифры подчеркивают, что тестовый режим не будет иметь никаких правовых последствий для участников. Маркировка товаров в рамках пилота будет происходить в безопасном формате — без штрафов и санкций, с возможностью выявлять и исправлять ошибки.

Тестирование охватит полный цикл обращения товара:

производство или импорт;

хранение на складах;

логистику;

продажу в розничной сети со сканированием кодов на кассе.

Система еАкциза будет автоматически интегрироваться с информационными базами других государственных органов. Это должно обеспечить точность данных и сделать все процессы максимально автоматизированными и незаметными для бизнеса.

В плане тестирования подробно определен порядок проведения каждого этапа, механизм фиксации технических сбоев и критерии оценки результатов. После завершения каждого шага будут формироваться отчеты с выводами, которые станут основой для дальнейшего внедрения еАкциза на постоянной основе.

