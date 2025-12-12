«Взял телевизор на хранение»: майор, который присвоил имущество военной части, вину не признал

Суд признал военного виновным в незаконном завладении имуществом военной части во время военного положения.

Майор Вооруженных Сил Украины, заместитель командира военной части по вооружению, был признан виновным в присвоении имущества военной части, однако в зале суда свою вину он не признал. Об этом стало известно из Государственного реестра судебных решений по делу № 335/3502/22.

По данным суда, инцидент произошел в конце февраля 2022 года, когда майор прибыл в военный городок одной из частей для исполнения обязанностей старшего по охране и обороне. Он пояснил, что забрал телевизор не с целью кражи, а чтобы сохранить его от возможных повреждений во время обстрелов. Кроме того, майор отметил, что у него дома уже хранилось другое военное имущество, которое впоследствии он возвращал владельцам.

Суд установил, что майор отдал приказ одному из военнослужащих демонтировать телевизор из казармы и отнести его домой.

Свидетели подтвердили, что видели, как телевизор был вынесен, однако майор не объяснил им цель своих действий и не уведомил командование о перемещении имущества. Командиры военных частей подтвердили, что приказов об эвакуации имущества с территории части не давали.

Во время обыска квартиры майора правоохранители изъяли телевизор AKAI, пульты дистанционного управления, антенну и другие устройства. Вещественные доказательства переданы на ответственное хранение военной части.

Суд, учитывая обстоятельства совершения преступления, его цель и мотивы, а также данные о личности майора и его поведение после происшествия, пришел к выводу, что наказание в виде лишения свободы необходимо для исправления обвиняемого и предупреждения возможного совершения новых преступлений. Хотя майор выразил сожаление из-за сложившейся ситуации, в ходе судебного разбирательства он не признал свою вину и не сделал выводов для себя, считая, что его действия не были противоправными.

Суд отметил, что противоправное поведение майора нарушило установленный порядок несения военной службы, который во время военного положения требует особой дисциплины. Занимая должность старшего по охране, он должен был в первую очередь обеспечивать соблюдение этого порядка, однако его действия противоречили законам и военным уставам, которых должны придерживаться все военнослужащие независимо от должности. При определении наказания суд руководствовался положениями ст. 50 УК Украины, согласно которым целью наказания является не только кара, но и исправление осужденного, а также предупреждение новых правонарушений.

Учитывая все обстоятельства, суд назначил майору наказание в виде 10 лет лишения свободы, срок отбывания которого будет исчисляться с момента вступления приговора в законную силу.

