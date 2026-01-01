2026 год для ФЛП — каковы размеры единого налога и военного сбора
С 1 января 2026 года для физических лиц — предпринимателей, работающих на первой и второй группах единого налога, будут действовать новые размеры ставок единого налога и военного сбора. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.
Максимальный месячный размер единого налога:
ФЛП 1 группы — 332,80 грн (не более 10 % прожиточного минимума);
ФЛП 2 группы — 1 729,40 грн (не более 20 % минимальной заработной платы).
Военный сбор для ФЛП первой, второй и четвертой групп — 864,70 грн (10 % минимальной заработной платы).
Размеры ставок зависят от социальных показателей, установленных на 2026 год Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год»:
- прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3 328 грн;
- минимальная заработная плата — 8 647 грн.
Именно от этих сумм рассчитываются ставки единого налога и размер военного сбора.
Единый налог
Согласно ст. 293 Налогового кодекса Украины ставки устанавливаются:
- для 1 группы — в процентах от прожиточного минимума;
- для 2 группы — в процентах от минимальной заработной платы.
Фиксированные ставки налога устанавливаются сельскими, поселковыми и городскими советами в зависимости от вида хозяйственной деятельности ФЛП из расчета на календарный месяц.
Повышенная ставка 15 % применяется к доходам ФЛП 1–3 групп в случае:
- превышения предельного объема дохода (подпункты 1, 2 и 3 п. 291.4 ст. 291 НКУ);
- получения дохода от осуществления деятельности, не указанной в реестре плательщиков единого налога;
- применения иного способа расчетов, чем разрешенные НКУ (глава 1 раздела XIV НКУ);
- осуществления запрещенных для упрощенной системы видов деятельности (кроме плательщиков единого налога третьей группы — электронных резидентов (е-резидентов));
- осуществления ФЛП 1 или 2 группы деятельности, не предусмотренной для соответствующей группы (подпункт 1 или 2 п. 291.4 ст. 291 НКУ соответственно).
Военный сбор
Для ФЛП — плательщиков единого налога первой, второй и четвертой групп в 2026 году ставка составляет 10 % минимальной заработной платы, установленной на 1 января налогового (отчетного) года.
Срок уплаты — ежемесячно, не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.