2026 рік для ФОП — які розміри єдиного податку та військового збору

19:24, 1 січня 2026
Для деяких підприємців діятимуть нові розміри ставок єдиного податку та військового збору.
2026 рік для ФОП — які розміри єдиного податку та військового збору
З 1 січня 2026 року для фізичних осіб – підприємців, які працюють на першій та другій групах єдиного податку, діятимуть нові розміри ставок єдиного податку та військового збору. Про це повідомила Державна податкова служба.

Максимальний місячний розмір єдиного податку:

ФОП 1 групи – 332,80 грн (не більше 10 % прожиткового мінімуму)

ФОП 2 групи – 1 729,40 грн (не більше 20 % мінімальної зарплати).

Військовий збір для ФОП першої, другої та четвертої груп – 864,70 грн (10 % мінімальної заробітної плати).

Розміри ставок залежать від соціальних показників, установлених на 2026 рік Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік»:

- прожитковий мінімум для працездатних осіб – 3 328 грн;

- мінімальна заробітна плата – 8 647 грн.

Саме від цих сум розраховуються ставки єдиного податку та розмір військового збору.

Єдиний податок

Згідно зі ст. 293 Податкового кодексу України ставки встановлюються:

- для 1 групи – у відсотках від прожиткового мінімуму;

- для 2 групи – у відсотках від мінімальної зарплати.

Фіксовані ставки податку встановлюють сільські, селищні та міські ради, залежно від виду господарської діяльності ФОП, з розрахунку на календарний місяць.

Підвищена ставка 15 % застосовується до доходів ФОП 1–3 груп у разі:

- перевищення граничного обсягу доходу (підпункти 1, 2 і 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ);

- отримання доходу від провадження діяльності, не зазначеного у реєстрі платників єдиного податку;

- застосування іншого способу розрахунків, ніж дозволені ПКУ (глава 1 розділу XIV ПКУ);

- здійснення заборонених для спрощеної системи видів діяльності (крім платників єдиного податку третьої групи – електронних резидентів (е-резидентів);

- провадження ФОП 1 або 2 груп діяльності, не передбаченої для відповідної групи (підпункт 1 або 2 п. 291.4  ст. 291 ПКУ відповідно).

Військовий збір

Для ФОП – платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп у 2026 році ставка складає 10 % мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року.

Строк сплати – щомісячно, не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

податкова ФОП

