Зеленский анонсировал ряд ключевых встреч по вопросам мира

19:07, 1 января 2026
Глава государства заявил, что готовятся форматы и важные встречи.
Зеленский анонсировал ряд ключевых встреч по вопросам мира
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна пытается возобновить обмены военнопленными. Также он анонсировал важные встречи с партнерами. Об этом Глава государства заявил в обращении 1 января.

«Сегодня Рустем Умеров на встречах в Турции: министр иностранных дел Турции, далее — разведка. И мы очень стараемся в новом году возобновить обмены, именно это — ключевая тема в разговоре с Турцией. Нам нужно это содействие, чтобы возвращать наших украинцев домой из российского плена. В прошлом году обмены были активными, под конец года, к сожалению, замедлились, теперь нужно возобновить», — сказал он.

Также Зеленский отметил, что Рустем ежедневно на связи с американской командой и нашими партнерами в Европе — вчера, сегодня.

«Мы готовим форматы, мы готовим важные встречи. Третьего января — встреча советников по вопросам национальной безопасности в Украине. Это первая такая встреча в Украине по вопросам мира. Европейские представители, плюс мы ожидаем американскую команду онлайн. И 15 стран подтвердили участие, плюс представители европейских структур и НАТО», — сказал он.

По его словам, 5 января состоится встреча военных — встретятся начальники генеральных штабов.

«Главное — это гарантии безопасности для Украины. Политически почти все готово, и важно проработать каждую деталь, как гарантии будут работать в небе, на земле и на море, если нам удастся закончить войну. А именно это — ключевая цель для всех нормальных людей», — сказал он.

Также Зеленский добавил, что 6 января состоится встреча на уровне лидеров: лидеров европейских стран, Коалиции желающих.

«Мы сейчас готовимся, чтобы встреча была продуктивной, чтобы поддержки стало больше и чтобы по гарантиям и по мирному соглашению политической уверенности стало больше. Благодарим всех, кто нам помогает», — сказал он.

Владимир Зеленский

