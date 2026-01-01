  1. В Україні

Зеленський анонсував низку ключових зустрічей щодо миру

19:07, 1 січня 2026
Глава держави заявив, що готуються формати та важливі зустрічі.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що країна намагається відновити обміни військовополоненими. Також він анонсував важливі зустрічі з партнерами. Про це Глава держави заявив у зверненні 1 січня.

«Сьогодні Рустем Умєров на зустрічах у Туреччині: міністр закордонних справ Туреччини, далі – розвідка. І ми дуже стараємось у новому році відновити обміни, саме це – ключова тема в розмові з Туреччиною. Нам потрібне це сприяння, щоб повертати наших українців додому з російського полону. В минулому році обміни були активними, під кінець року, на жаль, загальмували, треба тепер відновити», - сказав він.

Також Зеленський зазначив, що Рустем кожного дня на зв’язку з американською командою та нашими партнерами у Європі – вчора, сьогодні.

«Ми готуємо формати, ми готуємо важливі зустрічі. Третє січня – зустріч радників із питань національної безпеки в Україні. Це перша така зустріч в Україні щодо миру. Європейські представники, плюс ми очікуємо американську команду онлайн. І 15 країн підтвердили, плюс представники європейських структур і НАТО», - сказав він.

За його словами, 5 січня буде зустріч військових — зустрінуться начальники генеральних штабів.

«Головне – це гарантії безпеки для України. Політично майже все готове, і важливо опрацювати кожну деталь, як гарантії працюватимуть у небі, на землі й на морі, якщо нам вдасться закінчити війну. А саме це – ключова мета для всіх нормальних людей», - сказав він.

Також Зеленський додав, що 6 січня відбудеться зустріч на рівні лідерів: європейських країн лідери, Коаліції охочих.

«Ми готуємось зараз, щоб зустріч була продуктивною, і щоб підтримки стало більше, і щоб по гарантіях і по мирній угоді політичної впевненості стало більше. Дякуємо всім, хто нам допомагає», - сказав він.

Володимир Зеленський

