Зеленський анонсував низку ключових зустрічей щодо миру

Глава держави заявив, що готуються формати та важливі зустрічі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що країна намагається відновити обміни військовополоненими. Також він анонсував важливі зустрічі з партнерами. Про це Глава держави заявив у зверненні 1 січня.

«Сьогодні Рустем Умєров на зустрічах у Туреччині: міністр закордонних справ Туреччини, далі – розвідка. І ми дуже стараємось у новому році відновити обміни, саме це – ключова тема в розмові з Туреччиною. Нам потрібне це сприяння, щоб повертати наших українців додому з російського полону. В минулому році обміни були активними, під кінець року, на жаль, загальмували, треба тепер відновити», - сказав він.

Також Зеленський зазначив, що Рустем кожного дня на зв’язку з американською командою та нашими партнерами у Європі – вчора, сьогодні.

«Ми готуємо формати, ми готуємо важливі зустрічі. Третє січня – зустріч радників із питань національної безпеки в Україні. Це перша така зустріч в Україні щодо миру. Європейські представники, плюс ми очікуємо американську команду онлайн. І 15 країн підтвердили, плюс представники європейських структур і НАТО», - сказав він.

За його словами, 5 січня буде зустріч військових — зустрінуться начальники генеральних штабів.

«Головне – це гарантії безпеки для України. Політично майже все готове, і важливо опрацювати кожну деталь, як гарантії працюватимуть у небі, на землі й на морі, якщо нам вдасться закінчити війну. А саме це – ключова мета для всіх нормальних людей», - сказав він.

Також Зеленський додав, що 6 січня відбудеться зустріч на рівні лідерів: європейських країн лідери, Коаліції охочих.

«Ми готуємось зараз, щоб зустріч була продуктивною, і щоб підтримки стало більше, і щоб по гарантіях і по мирній угоді політичної впевненості стало більше. Дякуємо всім, хто нам допомагає», - сказав він.

