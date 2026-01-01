  1. В Украине

С 1 января изменились сроки подачи нотариусами информации об удостоверенных договорах и выданных свидетельствах о праве на наследство

18:48, 1 января 2026
Частные нотариусы будут подавать информацию в налоговые органы ежеквартально, а государственные — ежемесячно.
С 1 января 2026 года об удостоверенных договорах и выданных свидетельствах о праве на наследство частные нотариусы будут отчитываться ежеквартально (с детализацией по месяцам отчетного квартала), а государственные — ежемесячно. Об этом напомнила Государственная налоговая служба.

Такие изменения предусмотрены Законом Украины № 4536-ІХ от 16 июля 2025 года, которым обновлен ряд норм Налогового кодекса Украины.

Информацию нотариусы будут подавать по форме приложения 4ДФ к налоговому расчету в соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 13.01.2015 № 4.

Информацию следует подавать по месту нахождения государственной нотариальной конторы либо рабочего места частного нотариуса.

В отчетности нотариусы отражают данные, предусмотренные пунктом 172.4 статьи 172, пунктом 173.4 статьи 173, пунктом 174.4 статьи 174 Налогового кодекса, в частности:

об удостоверенных договорах купли-продажи (мены) движимого и недвижимого имущества между физическими лицами;

  • об удостоверенных договорах дарения;
  • о выданных свидетельствах о праве на наследство.

«Эти сведения являются основанием для проверки правильности начислений и контроля за уплатой налога на доходы физических лиц и других обязательных платежей», — добавили в налоговой.

Закон Украины от 16 июля 2025 года № 4536-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины „Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения“».

Приказ Министерства финансов Украины от 13.01.2015 № 4 «Об утверждении формы Налогового расчета сумм дохода, начисленного (выплаченного) в пользу налогоплательщиков — физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса и Порядка заполнения и подачи налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (выплаченного) в пользу налогоплательщиков — физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса».

нотариус

