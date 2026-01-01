Александр Усик планирует провести еще «два-три» боя до завершения карьеры

Первым соперником украинца может стать Дионтей Уайлдер.

Фото: x.com/Turki_alalshikh

Украинский чемпион мира Александр Усик заявил, что планирует провести еще несколько поединков до завершения карьеры в боксе. Об этом он сказал в комментарии The Ring.

По словам спортсмена, в настоящее время продолжаются переговоры с американским боксером Дионтеем Уайлдером относительно чемпионского боя в супертяжелом весе, после которого он, вероятно, ограничится еще несколькими профессиональными поединками.

«Моя команда готовит для меня бой в следующем году — это Дионтей Уайлдер. Я хочу этот бой. Думаю, Дионтей тоже. [До конца карьеры?] Еще два–три поединка», — сказал Усик.

