Александр Усик планирует провести еще «два-три» боя до завершения карьеры

19:06, 1 января 2026
Первым соперником украинца может стать Дионтей Уайлдер.
Александр Усик планирует провести еще «два-три» боя до завершения карьеры
Фото: x.com/Turki_alalshikh
Украинский чемпион мира Александр Усик заявил, что планирует провести еще несколько поединков до завершения карьеры в боксе. Об этом он сказал в комментарии The Ring.

По словам спортсмена, в настоящее время продолжаются переговоры с американским боксером Дионтеем Уайлдером относительно чемпионского боя в супертяжелом весе, после которого он, вероятно, ограничится еще несколькими профессиональными поединками.

«Моя команда готовит для меня бой в следующем году — это Дионтей Уайлдер. Я хочу этот бой. Думаю, Дионтей тоже. [До конца карьеры?] Еще два–три поединка», — сказал Усик.

Александр Усик бокс

