  1. В Україні
  2. / Спорт

Олександр Усик планує провести ще «два-три» бої до завершення кар’єри

19:06, 1 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Першим суперником українця може стати Діонтей Вайлдер.
Олександр Усик планує провести ще «два-три» бої до завершення кар’єри
Фото: x.com/Turki_alalshikh
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Український чемпіон світу Олександр Усик заявив, що планує провести ще декілька поєдинків до завершення кар'єри в боксі. Про це він сказав у коментарі The Ring.

За словами спортсмена, наразі тривають переговори з американським боксером Діонтеєм Вайлдером щодо чемпіонського бою в надважкій вазі, після якого той, імовірно, обмежиться ще кількома професійними поєдинками.

«Моя команда готує для мене бій наступного року — це Діонтей Вайлдер. Я хочу цей бій. Думаю, Діонтей теж. [До кінця кар'єри?] Ще два-три поєдинки», — сказав Усик.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Олександр Усик бокс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата: ВРП не має права оцінювати законність судового рішення та перевіряти його правовий зміст

Відстоювання суддею своєї позиції, не свідчить про намір уникнути як адміністративної, так і дисциплінарної відповідальності, а також про відверте ігнорування ним правил етичної поведінки - Велика Палата.

Стягнення аліментів зі зниклого безвісти військовослужбовця: на чому наголосив Верховний Суд під час розгляду

Касаційна інстанція встановила, хто і в який спосіб може відстоювати права зниклого безвісти боржника.

Без черг для дітей до двох років: Рада змінить правила про пріоритетний контроль на кордоні

Законопроєкт передбачає пріоритетний контроль для малюків і їхніх супроводжуючих при перетині кордону.

Власникам житла на ТОТ можуть дозволити отримати компенсацію без фіксації руйнувань

Законопроєкт дозволить отримати компенсацію за житло на окупованих  територіях без обстеження.

Привітання з Новим роком від шеф-редактора «Судово-юридичної газети» Святослава Пограничного

Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничний вітає читачів з прийдешнім Новим роком.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]