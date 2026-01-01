Олександр Усик планує провести ще «два-три» бої до завершення кар’єри

Першим суперником українця може стати Діонтей Вайлдер.

Український чемпіон світу Олександр Усик заявив, що планує провести ще декілька поєдинків до завершення кар'єри в боксі. Про це він сказав у коментарі The Ring.

За словами спортсмена, наразі тривають переговори з американським боксером Діонтеєм Вайлдером щодо чемпіонського бою в надважкій вазі, після якого той, імовірно, обмежиться ще кількома професійними поєдинками.

«Моя команда готує для мене бій наступного року — це Діонтей Вайлдер. Я хочу цей бій. Думаю, Діонтей теж. [До кінця кар'єри?] Ще два-три поєдинки», — сказав Усик.

