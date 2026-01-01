  1. В Украине

Работу будут адаптировать под человека, а не наоборот: правительство приняло важное решение

21:06, 1 января 2026
По словам Гетманцева, суть решения заключается в изменении подхода к труду: рабочие условия должны адаптироваться под человека, а не наоборот.
Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил о принятии правительством решения, которое должно стать важным шагом в формировании безбарьерного рынка труда для лиц с инвалидностью. Речь идет об утверждении принципов, критериев и пределов разумного приспособления и универсального дизайна.

По словам Гетманцева, суть решения заключается в изменении подхода к труду: рабочие условия должны адаптироваться под человека, а не наоборот. Именно такого подхода, подчеркивает он, давно ожидали как люди с инвалидностью, так и работодатели. Правительственное решение является логическим продолжением положений Закона Украины № 4219-IX, который с 2026 года меняет модель трудоустройства лиц с инвалидностью.

Документ закрепляет принципиально новое понимание «разумного приспособления». Оно больше не сводится к стандартному набору оборудования или инструментов, а определяется как индивидуальное решение, учитывающее потребности конкретного человека. В то же время государство признает, что такие решения должны быть безопасными, простыми и эффективными и не должны создавать для работодателя непропорционального или необоснованного бремени. Именно на правительственном уровне впервые четко зафиксировано понятие пределов разумного приспособления.

Вместе с тем, отмечает Гетманцев, у бизнеса закономерно возникают практические вопросы. В частности, где именно на практике проходит граница «разумного». Когда работодатель принимает на работу лицо с инвалидностью или адаптирует рабочее место для уже работающего сотрудника, ему важно четко понимать:

  • что он обязан сделать в любом случае;
  • какие расходы может компенсировать государство;
  • в какой момент расходы или организационные изменения могут считаться «непропорциональным бременем»;
  • кто и по какой процедуре это оценивает.

В настоящее время ответы на эти вопросы, по его словам, еще не являются достаточно четкими. Поэтому следующим шагом должны стать дополнительные решения правительства, которые превратят задекларированные принципы, критерии и пределы в понятные правила повседневного применения.

В то же время Гетманцев подчеркнул, что общее направление реформ выглядит правильным. При условии последовательного внедрения необходимых решений разумное приспособление может стать действенным инструментом как для лиц с инвалидностью, так и для работодателей, готовых инвестировать в людей и развитие.

правительство Украина Даниил Гетманцев роботы

