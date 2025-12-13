  1. В Україні

Штрафи за російську музику у кафе та ресторанах пропонують підняти до 50 тисяч гривень

13:53, 13 грудня 2025
Комітет ВР працює над новими штрафами за трансляцію російської музики у закладах харчування.
Штрафи за російську музику у кафе та ресторанах пропонують підняти до 50 тисяч гривень
Фото: nus.org.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова підкомітету з питань музичної індустрії Верховної Ради та президент Всеукраїнської асоціації музичних подій «UAME» Олександр Санченко в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» заявив, що штрафи за використання російської музики у закладах харчування мають бути значно вищими за нинішні, щоб забезпечити їх дієвість.

«Має бути зрозуміла процедура та ефективна санкція. Зараз штраф складає 170 грн, і для великих закладів це символічна сума — вони можуть платити щогодини і продовжувати трансляції. Думаю, штраф має бути понад 50 тис. грн, щоб заклади справді боялися порушувати заборону», — зазначив Санченко.

За його словами, наразі комітет працює над робочим механізмом разом з уповноваженою із захисту державної мови Оленою Івановською. Рішення щодо нових правил очікують у наступному році.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України штраф музична індустрія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні може з’явитися нове державне свято: яку дату оберуть неробочим днем

У Раді пропонують включити до статті 73 КЗпП новий вихідний: свято на честь покровителя України.

Моральна шкода від незаконних дій поліції, прокуратури чи суду – у Раді пропонують новий термін нарахування компенсації

Наскільки вчасним та ефективним буде захист порушених прав людини і громадянина внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а, відтак, і відшкодування моральної шкоди залежить від певних чинників.

Правила купівлі нерухомості: що і для кого зміниться з нового року насправді, а що залишиться без змін

Як з’ясувала «Судово-юридична газета», попри чутки в соцмережах, укладання угод з нерухомістю майном для пересічних громадян залишиться таким самим, як і раніше.

«Взяв телевізор на зберігання»: майор, який привласнив майно військової частини, вини не визнав

Суд визнав військового винним у незаконному заволодінні майном військової частини під час воєнного стану.

Кабмін ухвалив план припинення ЄДРПОУ: країна поступово переходить на єдину систему державної реєстрації

Уряд затвердив детальний план ліквідації застарілого ЄДРПОУ, щоб об’єднати всі дані про юридичних осіб у одному централізованому реєстрі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]