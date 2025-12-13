Штрафи за російську музику у кафе та ресторанах пропонують підняти до 50 тисяч гривень

Комітет ВР працює над новими штрафами за трансляцію російської музики у закладах харчування.

Фото: nus.org.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова підкомітету з питань музичної індустрії Верховної Ради та президент Всеукраїнської асоціації музичних подій «UAME» Олександр Санченко в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» заявив, що штрафи за використання російської музики у закладах харчування мають бути значно вищими за нинішні, щоб забезпечити їх дієвість.

«Має бути зрозуміла процедура та ефективна санкція. Зараз штраф складає 170 грн, і для великих закладів це символічна сума — вони можуть платити щогодини і продовжувати трансляції. Думаю, штраф має бути понад 50 тис. грн, щоб заклади справді боялися порушувати заборону», — зазначив Санченко.

За його словами, наразі комітет працює над робочим механізмом разом з уповноваженою із захисту державної мови Оленою Івановською. Рішення щодо нових правил очікують у наступному році.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.