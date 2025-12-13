Штрафы за российскую музыку в кафе и ресторанах предлагают поднять до 50 тысяч гривен

Комитет ВР работает над новыми штрафами за трансляцию российской музыки в заведениях питания.

Председатель подкомитета по вопросам музыкальной индустрии Верховной Рады и президент Всеукраинской ассоциации музыкальных событий «UAME» Александр Санченко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» заявил, что штрафы за использование российской музыки в заведениях питания должны быть значительно выше нынешних, чтобы обеспечить их эффективность.

«Должна быть понятная процедура и эффективная санкция. Сейчас штраф составляет 170 грн, и для крупных заведений это символическая сумма — они могут платить каждый час и продолжать трансляции. Думаю, штраф должен быть более 50 тыс. грн, чтобы заведения действительно боялись нарушать запрет», — отметил Санченко.

По его словам, сейчас комитет работает над рабочим механизмом вместе с уполномоченной по защите государственного языка Еленой Ивановской. Решение по новым правилам ожидают в следующем году.

