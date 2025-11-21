  1. В Украине

Зеленский обсудил с Венсом и Дрисколлом план США по завершению войны

19:06, 21 ноября 2025
Стороны обсудили детали предложения американской стороны по окончании войны РФ против Украины.
Зеленский обсудил с Венсом и Дрисколлом план США по завершению войны
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о почти часовом разговоре с вице-президентом США Джей Ди Венсом и министром Сухопутных войск США Дугласом Дрисколлом. По его словам, в ходе переговоров стороны обсудили детали американского предложения по завершению войны и согласовали дальнейшие шаги по достижению длительного и справедливого мира.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за внимание и готовность сотрудничать вместе с Украиной и партнерами. Была достигнута договоренность о совместной работе на уровне советников Украины, США и европейских стран, чтобы сделать мирный процесс действительно эффективным.

Глава государства подчеркнул, что Украина всегда уважала стремление Президента США Дональда Трампа прекратить кровопролитие и положительно воспринимает любую реалистическую мирную инициативу.

Стороны договорились поддерживать постоянную связь, а их команды готовы работать в режиме 24/7.

Как известно, президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил проект 28-пунктного плана для урегулирования войны России против Украины. Впоследствии Президент Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.

По данным Sky News, Зеленский и Трамп обсудят мирный план США по Украине на следующей неделе.

