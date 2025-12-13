В Україні стартували виплати сім’ям загиблих та поранених журналістів

Прем’єр Свириденко повідомила про першу виплату у рамках держпрограми.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд розпочинає виплати у разі загибелі або поранення журналістів під час виконання професійних обов’язків. За її словами, Кабмін схвалив рішення, яке передбачає одноразову допомогу через Держкомтелерадіо.

Першу виплату вже здійснено батькові журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні. Програма передбачена держбюджетом на 2026 рік і покликана підтримати родини тих, хто документував факти російських злочинів і втратив життя через свою професійну діяльність.

«На жаль, від початку повномасштабного вторгнення росія вбила 21 журналіста під час виконання службових обовʼязків, серед них українці та іноземці. Це все злочини, за які росія має відповісти», – зазначила Свириденко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.