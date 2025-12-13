  1. В Украине

В Украине начались выплаты семьям погибших и раненых журналистов

12:05, 13 декабря 2025
Премьер Свириденко сообщила о первой выплате в рамках госпрограммы.
В Украине начались выплаты семьям погибших и раненых журналистов
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство начинает выплаты в случае гибели или ранения журналистов при исполнении профессиональных обязанностей. По ее словам, Кабмин одобрил решение, которое предусматривает единовременную помощь через Госкомтелерадио.

Первая выплата уже осуществлена отцу журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в российском плену. Программа предусмотрена госбюджетом на 2026 год и призвана поддержать семьи тех, кто документировал факты российских преступлений и потерял жизнь из-за своей профессиональной деятельности.

«К сожалению, с начала полномасштабного вторжения Россия убила 21 журналиста при исполнении служебных обязанностей, среди них украинцы и иностранцы. Это все преступления, за которые Россия должна ответить», – отметила Свириденко.

