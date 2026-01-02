Верховный Суд: связанность несчастного случая с производством устанавливает не суд, а специальная комиссия

Суд может установить факт наступления несчастного случая как юридическое основание для проведения расследования, однако не имеет полномочий признавать такой случай связанным или не связанным с производством.

Иллюстративное фото, источник - depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд уточнил пределы судебного вмешательства по делам о несчастных случаях на производстве. Суд может установить факт наступления несчастного случая как юридическое основание для проведения расследования, однако не имеет полномочий признавать такой случай связанным или не связанным с производством. Соответствующая правовая оценка относится к компетенции специальной комиссии по расследованию.

К такому выводу пришла коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда Верховного Суда в постановлении по делу № 484/5574/24, частично удовлетворив кассационную жалобу предприятия.

Обстоятельства дела

Мать погибшего работника обратилась в суд с иском к ООО «АС-АГРО» об установлении факта наступления несчастного случая на производстве. Иск был обоснован тем, что ее сын работал в обществе машинистом экскаватора и был направлен в командировку для выполнения строительных работ по ремонту дорожного покрытия.

30 июля 2020 года во время выполнения этих работ на обочине автодороги «Киев — Одесса» грузовой автомобиль совершил наезд на двух работников предприятия, которые погибли на месте происшествия. Факт дорожно-транспортного происшествия и виновность водителя были установлены приговором суда в уголовном производстве.

В то же время работодатель не инициировал расследование несчастного случая в соответствии с требованиями Порядка расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 337, и не сообщил о происшествии органы Гоструда. В результате несчастный случай не был зарегистрирован как связанный с производством.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, удовлетворил иск и установил факт несчастного случая на производстве. Суды исходили из того, что имеющиеся в деле доказательства подтверждают выполнение работником трудовых обязанностей в момент гибели, а бездействие работодателя сделало невозможной реализацию прав истицы во внесудебном порядке.

Правовая позиция Верховного Суда

Пересматривая дело в кассационном порядке, Верховный Суд подтвердил, что обязанность организовать и провести расследование несчастного случая возлагается на работодателя. В случае его отказа или бездействия этот вопрос решается должностным лицом органа государственного надзора за охраной труда.

Суд также подчеркнул, что в соответствии с Порядком № 337 факт наступления несчастного случая может быть установлен в судебном порядке, и такое судебное решение является основанием для проведения расследования независимо от времени наступления события.

В то же время Верховный Суд обратил внимание на то, что установление связанности или несвязанности несчастного случая с производством не относится к полномочиям суда. Такие выводы должны быть сделаны соответствующей комиссией (специальной комиссией) по результатам расследования. Этот подход соответствует правовой позиции Большой Палаты Верховного Суда, изложенной в постановлении от 22 мая 2024 года по делу № 227/2301/21.

Окончательное решение

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу ООО «АС-АГРО» и изменил решения судов предыдущих инстанций, исключив из них выводы о связанности несчастного случая с производством. В остальной части — относительно установления факта наступления несчастного случая — судебные решения оставлены без изменений.

Постановление вступило в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.