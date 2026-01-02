Верховний Суд: пов’язаність нещасного випадку з виробництвом встановлює не суд, а спеціальна комісія

Суд може встановити факт настання нещасного випадку як юридичну підставу для проведення розслідування, однак не має повноважень визнавати такий випадок пов’язаним або не пов’язаним з виробництвом.

Верховний Суд уточнив межі судового втручання у справах про нещасні випадки на виробництві. Суд може встановити факт настання нещасного випадку як юридичну підставу для проведення розслідування, однак не має повноважень визнавати такий випадок пов’язаним або не пов’язаним з виробництвом. Відповідна правова оцінка належить до компетенції спеціальної комісії з розслідування.

Такого висновку дійшла колегія суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду Верховного Суду у постанові в справі № 484/5574/24, частково задовольнивши касаційну скаргу підприємства.

Обставини справи

Мати загиблого працівника звернулася до суду з позовом до ТОВ «АС-АГРО» про встановлення факту настання нещасного випадку на виробництві. Позов було обґрунтовано тим, що її син працював у товаристві машиністом екскаватора та був направлений у відрядження для виконання будівельних робіт з ремонту дорожнього покриття.

30 липня 2020 року під час виконання цих робіт на узбіччі автодороги «Київ — Одеса» вантажний автомобіль здійснив наїзд на двох працівників підприємства, які загинули на місці події. Факт дорожньо-транспортної пригоди та винуватість водія були встановлені вироком суду у кримінальному провадженні.

Водночас роботодавець не ініціював розслідування нещасного випадку відповідно до вимог Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 337, та не повідомив про подію органи Держпраці. Як наслідок, нещасний випадок не був зареєстрований як пов’язаний з виробництвом.

Рішення судів першої та апеляційної інстанцій

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, задовольнив позов та встановив факт нещасного випадку на виробництві. Суди виходили з того, що наявні у справі докази підтверджують виконання працівником трудових обов’язків у момент загибелі, а бездіяльність роботодавця унеможливила реалізацію прав позивачки у позасудовому порядку.

Правова позиція Верховного Суду

Переглядаючи справу в касаційному порядку, Верховний Суд підтвердив, що обов’язок організувати та провести розслідування нещасного випадку покладається на роботодавця. У разі його відмови або бездіяльності це питання вирішується посадовою особою органу державного нагляду за охороною праці.

Суд також наголосив, що відповідно до Порядку № 337 факт настання нещасного випадку може бути встановлений у судовому порядку, і таке судове рішення є підставою для проведення розслідування незалежно від часу настання події.

Водночас Верховний Суд звернув увагу на те, що встановлення пов’язаності чи непов’язаності нещасного випадку з виробництвом не належить до повноважень суду. Такі висновки мають бути зроблені відповідною комісією (спеціальною комісією) за результатами розслідування. Цей підхід відповідає правовій позиції Великої Палати Верховного Суду, викладеній у постанові від 22 травня 2024 року у справі № 227/2301/21.

Остаточне рішення

Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу ТОВ «АС-АГРО» та змінив рішення судів попередніх інстанцій, виключивши з них висновки щодо пов’язаності нещасного випадку з виробництвом. В іншій частині — щодо встановлення факту настання нещасного випадку — судові рішення залишено без змін.

Постанова набрала законної сили з моменту ухвалення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

