  1. В Украине

Военный омбудсмен запустил электронную почту для жалоб и обращений военнослужащих

17:38, 2 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Как подать жалобу Военному омбудсмену: новый электронный адрес и пошаговая инструкция для военнослужащих.
Военный омбудсмен запустил электронную почту для жалоб и обращений военнослужащих
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине заработал единый официальный электронный адрес для подачи жалоб и обращений к Военному омбудсмену — [email protected].

В соответствии с законодательством Военный омбудсмен рассматривает вопросы, связанные с прохождением военной службы, защитой прав и интересов военнослужащих.

Чтобы обратиться к Военному омбудсмену, необходимо подготовить электронное обращение на его имя с подробным описанием сути проблемы. К письму следует приложить документы или другие материалы, подтверждающие изложенные факты.

Также в обращении нужно обязательно указать актуальный адрес электронной почты и номер мобильного телефона для обратной связи. После этого заявление вместе с приложениями необходимо отправить на официальный электронный адрес: [email protected].

По состоянию на январь 2026 года продолжается работа над запуском горячей линии Офиса Военного омбудсмана с коротким номером. Также планируется возможность подачи жалоб через мессенджеры и приложение «Армия+».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ омбудсмен

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Штрафы за рекламу по-новому: Госпродпотребслужба будет работать по административной процедуре

В Украине предлагают изменить порядок наложения штрафов за нарушения в сфере рекламы.

ЄСПЧ подчеркнул, что адвокатская тайна не исчезает, даже если она хранится в телефоне клиента

Что решил ЕСПЧ по делу Černý и другие против Чехии и почему это важно для Украины.

Социальные сети как средства массовой информации: позиция Верховного Суда по делу о запрещённой символике

Кассационная инстанция расставила акценты в вопросе ответственности за пропаганду тоталитарных режимов.

Персональная ответственность: правоохранители, прокуроры и судьи будут отвечать за ущерб гражданам

Граждане смогут получать компенсацию напрямую от конкретных должностных лиц за ущерб, причиненный незаконными действиями органов власти.

Арестованные отели и санатории предлагают использовать для жилья и реабилитации военнослужащих

В законопроекте предлагается использовать арестованные отели и санатории, которые принадлежали российским компаниям.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]