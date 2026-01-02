Военный омбудсмен запустил электронную почту для жалоб и обращений военнослужащих

Как подать жалобу Военному омбудсмену: новый электронный адрес и пошаговая инструкция для военнослужащих.

В Украине заработал единый официальный электронный адрес для подачи жалоб и обращений к Военному омбудсмену — [email protected].

В соответствии с законодательством Военный омбудсмен рассматривает вопросы, связанные с прохождением военной службы, защитой прав и интересов военнослужащих.

Чтобы обратиться к Военному омбудсмену, необходимо подготовить электронное обращение на его имя с подробным описанием сути проблемы. К письму следует приложить документы или другие материалы, подтверждающие изложенные факты.

Также в обращении нужно обязательно указать актуальный адрес электронной почты и номер мобильного телефона для обратной связи. После этого заявление вместе с приложениями необходимо отправить на официальный электронный адрес: [email protected].

По состоянию на январь 2026 года продолжается работа над запуском горячей линии Офиса Военного омбудсмана с коротким номером. Также планируется возможность подачи жалоб через мессенджеры и приложение «Армия+».

