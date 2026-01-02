Військовий омбудсман запустив електронну пошту для скарг і звернень військовослужбовців

Як подати скаргу Військовому омбудсману: нова електронна адреса та покрокова інструкція для військовослужбовців.

В Україні запрацювала єдина офіційна електронна адреса для подання скарг і звернень до Військового омбудсмана — [email protected].

Відповідно до законодавства Військовий омбудсман розглядає питання, пов’язані з проходженням військової служби, захистом прав та інтересів військовослужбовців.

Щоб звернутися до Військового омбудсмана, необхідно підготувати електронне звернення на його ім’я з детальним описом суті проблеми. За наявності до листа слід додати документи або інші матеріали, які підтверджують викладені факти.

Також у зверненні потрібно обов’язково вказати актуальну електронну пошту та номер мобільного телефону для зворотного зв’язку. Після цього заяву разом з додатками необхідно надіслати на офіційну електронну адресу: [email protected].

Станом на січень 2026 року триває робота над запуском гарячої лінії Офісу Військового омбудсмана з коротким номером. Також планується можливість подання скарг через месенджери та застосунок «Армія+».

