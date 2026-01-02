В 2026 году частные нотариусы будут подавать налоговый расчет сумм доходов физических лиц ежеквартально

Частные будут подавать данные ежеквартально, государственные — ежемесячно о договорах и свидетельствах о наследстве.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 января 2026 года частные нотариусы будут отчитываться ежеквартально с детализацией по месяцам, а государственные — ежемесячно о заверенных договорах и выданных свидетельствах о наследстве, сообщает ГУ ГНС в Ивано-Франковской области.

Изменения предусмотрены Законом Украины № 4536-ІХ от 16 июля 2025 года, который обновил ряд норм Налогового кодекса. Информацию нотариусы будут предоставлять по форме приложения 4 ДФ к налоговому расчету в соответствии с приказом Министерства финансов от 13 января 2015 года № 4.

В ГНС отмечают, что данные подаются по месту расположения государственной нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса. Отчетность включает:

заверенные договоры купли-продажи и мены движимого и недвижимого имущества между физическими лицами;

заверенные договоры дарения;

выданные свидетельства о праве на наследство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.