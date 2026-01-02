  1. В Україні

У 2026 році приватні нотаріуси подаватимуть Податковий розрахунок сум доходів фізосіб щоквартально

17:12, 2 січня 2026
Приватні подаватимуть дані щоквартально, державні — щомісяця про договори та свідоцтва про спадщину.
У 2026 році приватні нотаріуси подаватимуть Податковий розрахунок сум доходів фізосіб щоквартально
З 1 січня 2026 року приватні нотаріуси звітуватимуть щоквартально з деталізацією по місяцях, а державні — щомісячно про посвідчені договори та видані свідоцтва про спадщину, повідомляє ГУ ДПС в Івано-Франківській області.

Зміни передбачені Законом України № 4536-ІХ від 16 липня 2025 року, який оновив низку норм Податкового кодексу. Інформацію нотаріуси надаватимуть за формою додатку 4 ДФ до податкового розрахунку відповідно до наказу Міністерства фінансів від 13 січня 2015 року № 4.

В ДПС зазначають, що дані подаються за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса. Звітність включає:

  • посвідчені договори купівлі-продажу та міни рухомого й нерухомого майна між фізичними особами;
  • посвідчені договори дарування;
  • видані свідоцтва про право на спадщину.

документи нотаріус ДПС

