У 2026 році приватні нотаріуси подаватимуть Податковий розрахунок сум доходів фізосіб щоквартально

Приватні подаватимуть дані щоквартально, державні — щомісяця про договори та свідоцтва про спадщину.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 січня 2026 року приватні нотаріуси звітуватимуть щоквартально з деталізацією по місяцях, а державні — щомісячно про посвідчені договори та видані свідоцтва про спадщину, повідомляє ГУ ДПС в Івано-Франківській області.

Зміни передбачені Законом України № 4536-ІХ від 16 липня 2025 року, який оновив низку норм Податкового кодексу. Інформацію нотаріуси надаватимуть за формою додатку 4 ДФ до податкового розрахунку відповідно до наказу Міністерства фінансів від 13 січня 2015 року № 4.

В ДПС зазначають, що дані подаються за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса. Звітність включає:

посвідчені договори купівлі-продажу та міни рухомого й нерухомого майна між фізичними особами;

посвідчені договори дарування;

видані свідоцтва про право на спадщину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.