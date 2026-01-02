Новым главой ГУР станет Олег Иващенко — руководитель Службы внешней разведки
17:53, 2 января 2026
Олег Иващенко переходит из Службы внешней разведки в руководство Главного управления разведки.
Руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко возглавит Главное управление разведки Минобороны. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.
«С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позициях военной разведки Украины», — отметил Глава государства.
Добавим, что Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова главой Офиса Президента Украины.
Также Президент анонсировал смену главы ГПСУ, Сергей Дейнеко останется в системе МВД.
