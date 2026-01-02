Новым главой ГУР станет Олег Иващенко — руководитель Службы внешней разведки

Олег Иващенко переходит из Службы внешней разведки в руководство Главного управления разведки.

Руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко возглавит Главное управление разведки Минобороны. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

«С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позициях военной разведки Украины», — отметил Глава государства.

Добавим, что Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова главой Офиса Президента Украины.

Также Президент анонсировал смену главы ГПСУ, Сергей Дейнеко останется в системе МВД.

