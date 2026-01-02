  1. В Україні

Новим очільником ГУР стане Олег Іващенко — керівник Служби зовнішньої розвідки

17:53, 2 січня 2026
Олег Іващенко переходить із Служби зовнішньої розвідки до керівництва Головного управління розвідки.
Керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко очолить Головне управління розвідки Міноборони. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

«Відсьогодні Олег Іващенко продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України», — зазначив Глава держави.

Додамо, що Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова очільником Офісу Президента України.

Також Президент анонсував зміну очільника ДПСУ, Сергій Дейнеко залишиться в системі МВС.

ГУР МО

