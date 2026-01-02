Зеленський запропонував Кирилу Буданову очолити Офіс Президента

Глава держави доручив Буданову представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку України.

Президент Володимир Зеленський запропонував керівнику ГУР Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.

Глава держави зазначив, що доручив новому керівнику Офісу Президента у взаємодії із секретарем РНБО України та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави й подальші кроки.

«Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс Президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави. Кирило має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів», — наголосив Зеленський.

