Зеленский предложил Кириллу Буданову возглавить Офис Президента

Глава государства поручил Буданову представить на утверждение стратегические основы обороны и развития Украины.

Президент Владимир Зеленский предложил руководителю ГУР Кириллу Буданову возглавить Офис Президента.

Глава государства отметил, что поручил новому руководителю Офиса Президента во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими необходимыми руководителями и институциями обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги.

«Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и Офис Президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства. Кирилл имеет специальный опыт на этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов», — подчеркнул Зеленский.

