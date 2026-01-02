В Украине введут «нулевой курс» для абитуриентов в 45 вузах – список университетов

МОН создает подготовительные отделения для подготовки к национальному мультипредметного теста.

Министерство образования и науки Украины сообщило, что с нового учебного года в 45 высших учебных заведениях заработает «нулевой курс». Подготовительные отделения под названием «Открытый путь к высшему образованию» будут помогать абитуриентам готовиться к сдаче национального мультипредметного теста (НМТ).

Перечень вузов, где откроют курс, утвержден приказом министра Оксена Лисового:

Сумском национальном аграрном университете;

Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины;

Черноморском национальном университете имени Петра Могилы;

Национальном университете «Львовская политехника»;

Национальном университете водного хозяйства и природопользования;

Харьковскому национальному университету радиоэлектроники;

Украинскому государственному университету науки и технологий;

Харьковскому национальному университету городского хозяйства имени А. М. Бекетова;

Волынскому национальному университету имени Леси Украинки;

Тернопольскому национальному техническому университету имени Ивана Пулюя;

Львовском национальном университете ветеринарной медицины и биотехнологий имени С. З. Гжицкого;

Национальном техническом университете Украины Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского;

Одесском национальном технологическом университете;

Национальном лесотехническом университете Украины;

Западноукраинском национальном университете;

Национальном университете «Запорожская политехника»;

Полтавском национальном педагогическом университете имени В. Г. Короленко;

Нежинском государственном университете имени Николая Гоголя;

Государственном высшем учебном заведении «Донецкий национальный технический университет»;

Центральноукраинском национальном техническом университете;

Винницком национальном техническом университете;

Херсонском государственном университете;

Харьковском национальном экономическом университете имени Семена Кузнеца;

Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина;

Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа;

Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко;

Национальном техническом университете «Харьковском политехническом институте»;

Государственном торгово-экономическом университете;

Государственном некоммерческом предприятии «Государственный университет «Киевский авиационный институт»;

Национальном университете «Черниговском коллегиуме имени Т. Г. Шевченко»;

Национальном университете «Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка»;

Полесском национальном университете;

Львовском национальном университете имени Ивана Франко;

Таврическом национальном университете имени В. И. Вернадского;

Государственном высшем учебном заведении «Приазовском государственном техническом университете»;

Сумском государственном педагогическом университете имени А. С. Макаренко;

Восточноукраинском национальном университете имени Владимира Даля;

Черкасском государственном технологическом университете;

Каменец-Подольскому национальному университету имени Ивана Огиенко;

Запорожскому национальному университету;

Мариупольскому государственному университету;

Харьковскому национальному автомобильно-дорожному университету;

Винницкому государственному педагогическому университету имени Михаила Коцюбинского;

Полтавском государственном аграрном университете;

Одесском национальном университете имени И. И. Мечникова.

