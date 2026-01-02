  1. В Украине

В Украине введут «нулевой курс» для абитуриентов в 45 вузах – список университетов

17:02, 2 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
МОН создает подготовительные отделения для подготовки к национальному мультипредметного теста.
В Украине введут «нулевой курс» для абитуриентов в 45 вузах – список университетов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство образования и науки Украины сообщило, что с нового учебного года в 45 высших учебных заведениях заработает «нулевой курс». Подготовительные отделения под названием «Открытый путь к высшему образованию» будут помогать абитуриентам готовиться к сдаче национального мультипредметного теста (НМТ).

Перечень вузов, где откроют курс, утвержден приказом министра Оксена Лисового:

  • Сумском национальном аграрном университете;
  • Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины;
  • Черноморском национальном университете имени Петра Могилы;
  • Национальном университете «Львовская политехника»;
  • Национальном университете водного хозяйства и природопользования;
  • Харьковскому национальному университету радиоэлектроники;
  • Украинскому государственному университету науки и технологий;
  • Харьковскому национальному университету городского хозяйства имени А. М. Бекетова;
  • Волынскому национальному университету имени Леси Украинки;
  • Тернопольскому национальному техническому университету имени Ивана Пулюя;
  • Львовском национальном университете ветеринарной медицины и биотехнологий имени С. З. Гжицкого;
  • Национальном техническом университете Украины Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского;
  • Одесском национальном технологическом университете;
  • Национальном лесотехническом университете Украины;
  • Западноукраинском национальном университете;
  • Национальном университете «Запорожская политехника»;
  • Полтавском национальном педагогическом университете имени В. Г. Короленко;
  • Нежинском государственном университете имени Николая Гоголя;
  • Государственном высшем учебном заведении «Донецкий национальный технический университет»;
  • Центральноукраинском национальном техническом университете;
  • Винницком национальном техническом университете;
  • Херсонском государственном университете;
  • Харьковском национальном экономическом университете имени Семена Кузнеца;
  • Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина;
  • Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа;
  • Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко;
  • Национальном техническом университете «Харьковском политехническом институте»;
  • Государственном торгово-экономическом университете;
  • Государственном некоммерческом предприятии «Государственный университет «Киевский авиационный институт»;
  • Национальном университете «Черниговском коллегиуме имени Т. Г. Шевченко»;
  • Национальном университете «Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка»;
  • Полесском национальном университете;
  • Львовском национальном университете имени Ивана Франко;
  • Таврическом национальном университете имени В. И. Вернадского;
  • Государственном высшем учебном заведении «Приазовском государственном техническом университете»;
  • Сумском государственном педагогическом университете имени А. С. Макаренко;
  • Восточноукраинском национальном университете имени Владимира Даля;
  • Черкасском государственном технологическом университете;
  • Каменец-Подольскому национальному университету имени Ивана Огиенко;
  • Запорожскому национальному университету;
  • Мариупольскому государственному университету;
  • Харьковскому национальному автомобильно-дорожному университету;
  • Винницкому государственному педагогическому университету имени Михаила Коцюбинского;
  • Полтавском государственном аграрном университете;
  • Одесском национальном университете имени И. И. Мечникова.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минобразования обучение университет образование

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Штрафы за рекламу по-новому: Госпродпотребслужба будет работать по административной процедуре

В Украине предлагают изменить порядок наложения штрафов за нарушения в сфере рекламы.

ЄСПЧ подчеркнул, что адвокатская тайна не исчезает, даже если она хранится в телефоне клиента

Что решил ЕСПЧ по делу Černý и другие против Чехии и почему это важно для Украины.

Социальные сети как средства массовой информации: позиция Верховного Суда по делу о запрещённой символике

Кассационная инстанция расставила акценты в вопросе ответственности за пропаганду тоталитарных режимов.

Персональная ответственность: правоохранители, прокуроры и судьи будут отвечать за ущерб гражданам

Граждане смогут получать компенсацию напрямую от конкретных должностных лиц за ущерб, причиненный незаконными действиями органов власти.

Арестованные отели и санатории предлагают использовать для жилья и реабилитации военнослужащих

В законопроекте предлагается использовать арестованные отели и санатории, которые принадлежали российским компаниям.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]