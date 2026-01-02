В Украине введут «нулевой курс» для абитуриентов в 45 вузах – список университетов
17:02, 2 января 2026
МОН создает подготовительные отделения для подготовки к национальному мультипредметного теста.
Министерство образования и науки Украины сообщило, что с нового учебного года в 45 высших учебных заведениях заработает «нулевой курс». Подготовительные отделения под названием «Открытый путь к высшему образованию» будут помогать абитуриентам готовиться к сдаче национального мультипредметного теста (НМТ).
Перечень вузов, где откроют курс, утвержден приказом министра Оксена Лисового:
- Сумском национальном аграрном университете;
- Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины;
- Черноморском национальном университете имени Петра Могилы;
- Национальном университете «Львовская политехника»;
- Национальном университете водного хозяйства и природопользования;
- Харьковскому национальному университету радиоэлектроники;
- Украинскому государственному университету науки и технологий;
- Харьковскому национальному университету городского хозяйства имени А. М. Бекетова;
- Волынскому национальному университету имени Леси Украинки;
- Тернопольскому национальному техническому университету имени Ивана Пулюя;
- Львовском национальном университете ветеринарной медицины и биотехнологий имени С. З. Гжицкого;
- Национальном техническом университете Украины Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского;
- Одесском национальном технологическом университете;
- Национальном лесотехническом университете Украины;
- Западноукраинском национальном университете;
- Национальном университете «Запорожская политехника»;
- Полтавском национальном педагогическом университете имени В. Г. Короленко;
- Нежинском государственном университете имени Николая Гоголя;
- Государственном высшем учебном заведении «Донецкий национальный технический университет»;
- Центральноукраинском национальном техническом университете;
- Винницком национальном техническом университете;
- Херсонском государственном университете;
- Харьковском национальном экономическом университете имени Семена Кузнеца;
- Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина;
- Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа;
- Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко;
- Национальном техническом университете «Харьковском политехническом институте»;
- Государственном торгово-экономическом университете;
- Государственном некоммерческом предприятии «Государственный университет «Киевский авиационный институт»;
- Национальном университете «Черниговском коллегиуме имени Т. Г. Шевченко»;
- Национальном университете «Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка»;
- Полесском национальном университете;
- Львовском национальном университете имени Ивана Франко;
- Таврическом национальном университете имени В. И. Вернадского;
- Государственном высшем учебном заведении «Приазовском государственном техническом университете»;
- Сумском государственном педагогическом университете имени А. С. Макаренко;
- Восточноукраинском национальном университете имени Владимира Даля;
- Черкасском государственном технологическом университете;
- Каменец-Подольскому национальному университету имени Ивана Огиенко;
- Запорожскому национальному университету;
- Мариупольскому государственному университету;
- Харьковскому национальному автомобильно-дорожному университету;
- Винницкому государственному педагогическому университету имени Михаила Коцюбинского;
- Полтавском государственном аграрном университете;
- Одесском национальном университете имени И. И. Мечникова.
