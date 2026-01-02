  1. Общество

«Ветеранский спорт»: как оформить выплату в Дии

17:48, 2 января 2026
Как оформить выплаты по программе «Ветеранский спорт» через приложение «Дия» и кто имеет право на 1 500 грн
«Ветеранский спорт»: как оформить выплату в Дии
В Украине продолжается прием заявок на получение выплат в рамках программы «Ветеранский спорт». Присоединиться к ней могут ветераны и ветеранки, а также действующие военнослужащие, имеющие статус участника боевых действий или инвалидность вследствие войны.

В этом квартале подать заявку можно с 1 по 20 января включительно. Для этого необходимо воспользоваться приложением «Дія».

Чтобы оформить выплату, нужно зайти в «Дію», перейти в раздел «Ветеран PRO», выбрать услугу «Ветеранский спорт», указать Дія.Картку для зачисления средств и отправить заявку. После ее одобрения деньги поступят автоматически.

Полученную выплату можно использовать как на тренировки в спортзале, так и на занятия, направленные на поддержание ментального здоровья и снижение уровня стресса. Главное условие — заведение должно работать официально и иметь соответствующие коды MCC 7941 или MCC 7997.

Перечень заведений, где уже можно воспользоваться выплатой в размере 1 500 грн, доступен на официальном сайте Министерства по делам ветеранов.

В то же время участникам программы стоит обратить внимание: если в четвертом квартале 2025 года вы использовали хотя бы часть средств, повторно подавать заявку не нужно — выплата поступит автоматически. Тем, кто присоединяется к программе впервые, необходимо предварительно оформить Дія.Картку.

