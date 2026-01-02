  1. Суспільство

«Ветеранський спорт»: як оформити виплату в Дії

17:48, 2 січня 2026
Як оформити виплати за програмою «Ветеранський спорт» через застосунок «Дія» та хто має право на 1 500 грн
В Україні триває прийом заявок на отримання виплат у межах програми «Ветеранський спорт». Долучитися до неї можуть ветерани й ветеранки, а також чинні військовослужбовці, які мають статус учасника бойових дій або інвалідність внаслідок війни.

У цьому кварталі подати заявку можна з 1 до 20 січня включно. Для цього необхідно скористатися застосунком «Дія».

Щоб оформити виплату, потрібно зайти в «Дію», перейти до розділу «Ветеран PRO», обрати послугу «Ветеранський спорт», зазначити Дія.Картку для зарахування коштів і надіслати заявку. Після її схвалення гроші надійдуть автоматично.

Отриману виплату можна використати як на тренування у спортзалі, так і на заняття, спрямовані на підтримку ментального здоров’я та зниження рівня стресу. Головна умова — заклад має працювати офіційно та мати відповідні коди MCC 7941 або MCC 7997.

Перелік закладів, де вже можна скористатися виплатою у розмірі 1 500 грн, доступний на офіційному сайті Міністерства у справах ветеранів.

Водночас учасникам програми варто звернути увагу: якщо у четвертому кварталі 2025 року ви використали хоча б частину коштів, повторно подавати заявку не потрібно — виплата надійде автоматично. Тим, хто долучається до програми вперше, необхідно попередньо оформити Дія.Картку.

гроші ветерани Дія спорт

