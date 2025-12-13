Етична рада завершила оцінювання кандидатів на посаду члена ВРП від з'їзду суддів у межах четвертого конкурсу

5 кандидатів визнано такими, що відповідають критеріям професійної етики та доброчесності для зайняття посади члена ВРП від з'їзду суддів України.

Етична рада 12 грудня ухвалила рішення щодо відповідності критеріям професійної етики та доброчесності кандидатів для обрання з'їздом суддів України на посаду члена ВРП.

Такими, що відповідають критеріям професійної етики та доброчесності для зайняття посади члена ВРП від з'їзду суддів України, визнано 5 кандидатів, а саме:

1. Круподеря Дмитро Олександрович;

2. Спірідонова Тетяна Вікторівна;

3. Ступак Тетяна Сергіївна;

4. Товстолужський Олег Володимирович;

5. Яворська Наталія Іванівна

Такими, що не відповідають критеріям професійної етики та доброчесності для зайняття посади члена ВРП від з'їзду суддів України, визнано 8 кандидатів:

1. Весельська Тетяна Федорівна;

2. Глубоченко Сергій Михайлович;

3. Капітонов Євген Миколайович;

4. Капустинський Максим Вікторович;

5. Павлів Володимир Романович;

6. Прачук Олена Василівна;

7. Ткаченко Олександр Васильович;

8. Чайкіна Ольга Володимирівна.

«У зв’язку з вимогами Закону України «Про Вищу раду правосуддя» щодо голосування за надання висновку про відповідність кандидата критеріям професійної етики та доброчесності, Етична рада не ухвалила рішення щодо Мартєва Сергія Юрійовича.

Як результат, Етична рада затвердила список кандидатів, рекомендованих для обрання з'їздом суддів України на посаду члена ВРП», - заявили у Етичній раді.

Також там нагадали, що всього у четвертому відборі на посаду члена ВРП від зʼїзду суддів України до етапу співбесіди Етична рада допустила 24 кандидати. 10 кандидатів подали заяви про припинення участі у конкурсі, з них - 6 перед проведенням співбесід, 2 під час і 2 - після проведення співбесід.

Також під час робочого засідання члени Етичної ради звернулися до органів обрання/призначення членів ВРП із закликом забезпечити безперервність конкурсних процедур задля сталої роботи Вищої ради правосуддя. Зокрема, повноваження двох членів ВРП, обраних Верховною Радою України, та одного члена, обраного з’їздом представників юридичних закладів вищої освіти і наукових установ, закінчуються 15 та 19 серпня 2026 року відповідно.

Крім того, Етична рада звернула увагу на те, що, на жаль, досі вакантними залишатимуться два місця членів ВРП від з’їзду адвокатів України, та закликала цей орган надати список кандидатів для участі у відборі.

