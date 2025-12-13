Этический совет завершил оценивание кандидатов на должность члена ВСП от съезда судей в рамках четвертого конкурса

5 кандидатов признаны соответствующими критериям профессиональной этики и добропорядочности для занятия должности члена ВСП от съезда судей Украины.

Этический совет 12 декабря принял решение относительно соответствия критериям профессиональной этики и добропорядочности кандидатов для избрания съездом судей Украины на должность члена ВСП.

Соответствующими критериям профессиональной этики и добропорядочности для занятия должности члена ВСП от съезда судей Украины признаны 5 кандидатов, а именно:

Круподеря Дмитрий Александрович;

Спиридонова Татьяна Викторовна;

Ступак Татьяна Сергеевна;

Товстолужский Олег Владимирович;

Яворская Наталья Ивановна.

Несоответствующими критериям профессиональной этики и добропорядочности для занятия должности члена ВСП от съезда судей Украины признаны 8 кандидатов:

Весельская Татьяна Федоровна;

Глубоченко Сергей Михайлович;

Капитонов Евгений Николаевич;

Капустинский Максим Викторович;

Павлив Владимир Романович;

Прачук Елена Васильевна;

Ткаченко Александр Васильевич;

Чайкина Ольга Владимировна.

«В связи с требованиями Закона Украины „О Высшем совете правосудия“ относительно голосования за предоставление заключения о соответствии кандидата критериям профессиональной этики и добропорядочности, Этический совет не принял решения в отношении Мартьева Сергея Юрьевича.

В результате Этический совет утвердил список кандидатов, рекомендованных для избрания съездом судей Украины на должность члена ВСП», — заявили в Этическом совете.

Также там напомнили, что всего в четвертом отборе на должность члена ВСП от съезда судей Украины к этапу собеседования Этический совет допустил 24 кандидата. 10 кандидатов подали заявления о прекращении участия в конкурсе, из них 6 — до проведения собеседований, 2 — во время и 2 — после проведения собеседований.

Кроме того, во время рабочего заседания члены Этического совета обратились к органам избрания/назначения членов ВСП с призывом обеспечить непрерывность конкурсных процедур для устойчивой работы Высшего совета правосудия. В частности, полномочия двух членов ВСП, избранных Верховной Радой Украины, и одного члена, избранного съездом представителей юридических учреждений высшего образования и научных учреждений, истекают 15 и 19 августа 2026 года соответственно.

Также Этический совет обратил внимание на то, что, к сожалению, до сих пор вакантными остаются два места членов ВСП от съезда адвокатов Украины, и призвал этот орган предоставить список кандидатов для участия в отборе.

