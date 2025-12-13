Этический совет завершил оценивание кандидатов на должность члена ВСП от съезда судей в рамках четвертого конкурса
Этический совет 12 декабря принял решение относительно соответствия критериям профессиональной этики и добропорядочности кандидатов для избрания съездом судей Украины на должность члена ВСП.
Соответствующими критериям профессиональной этики и добропорядочности для занятия должности члена ВСП от съезда судей Украины признаны 5 кандидатов, а именно:
Круподеря Дмитрий Александрович;
Спиридонова Татьяна Викторовна;
Ступак Татьяна Сергеевна;
Товстолужский Олег Владимирович;
Яворская Наталья Ивановна.
Несоответствующими критериям профессиональной этики и добропорядочности для занятия должности члена ВСП от съезда судей Украины признаны 8 кандидатов:
Весельская Татьяна Федоровна;
Глубоченко Сергей Михайлович;
Капитонов Евгений Николаевич;
Капустинский Максим Викторович;
Павлив Владимир Романович;
Прачук Елена Васильевна;
Ткаченко Александр Васильевич;
Чайкина Ольга Владимировна.
«В связи с требованиями Закона Украины „О Высшем совете правосудия“ относительно голосования за предоставление заключения о соответствии кандидата критериям профессиональной этики и добропорядочности, Этический совет не принял решения в отношении Мартьева Сергея Юрьевича.
В результате Этический совет утвердил список кандидатов, рекомендованных для избрания съездом судей Украины на должность члена ВСП», — заявили в Этическом совете.
Также там напомнили, что всего в четвертом отборе на должность члена ВСП от съезда судей Украины к этапу собеседования Этический совет допустил 24 кандидата. 10 кандидатов подали заявления о прекращении участия в конкурсе, из них 6 — до проведения собеседований, 2 — во время и 2 — после проведения собеседований.
Кроме того, во время рабочего заседания члены Этического совета обратились к органам избрания/назначения членов ВСП с призывом обеспечить непрерывность конкурсных процедур для устойчивой работы Высшего совета правосудия. В частности, полномочия двух членов ВСП, избранных Верховной Радой Украины, и одного члена, избранного съездом представителей юридических учреждений высшего образования и научных учреждений, истекают 15 и 19 августа 2026 года соответственно.
Также Этический совет обратил внимание на то, что, к сожалению, до сих пор вакантными остаются два места членов ВСП от съезда адвокатов Украины, и призвал этот орган предоставить список кандидатов для участия в отборе.
