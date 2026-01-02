Больничный по уходу за ребенком – условия выплаты

Помощь предоставляется с первого дня и по заключению врача.

Управление инспекционной деятельности в Житомирской области сообщило, что пособие по временной нетрудоспособности для ухода за больным ребенком в возрасте до 14 лет выплачивается застрахованному лицу с первого дня.

Выплата осуществляется за счет средств социального страхования и предоставляется на весь период, в течение которого ребенок по заключению врача нуждается в уходе, но не более 14 календарных дней. Для ребенка с инвалидностью продолжительность ухода может составлять до 70 дней.

