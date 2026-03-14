Какие общественные объединения запрещено создавать в Украине — ключевые ограничения закона
В Украине запрещается создание и деятельность общественных объединений, цель или действия которых угрожают государственной безопасности, территориальной целостности или правам граждан. Соответствующие ограничения предусмотрены законодательством и учитываются при государственной регистрации общественных организаций.
Об этом сообщили в Управлении государственной регистрации Хмельницкого межрегионального управления Министерства юстиции.
Какие общественные объединения запрещены
Согласно законодательству, не допускается создание общественных объединений, деятельность которых направлена на:
- ликвидацию независимости Украины или насильственное изменение конституционного строя;
- нарушение суверенитета и территориальной целостности государства;
- подрыв безопасности страны или незаконный захват государственной власти;
- пропаганду войны или насилия;
- разжигание межэтнической, расовой или религиозной вражды;
- посягательство на права и свободы человека или здоровье населения.
Также запрещается создание организаций, которые пропагандируют российскую имперскую политику, а также символику коммунистического или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.
Запрет пропаганды российской агрессии
Отдельно законодательство не допускает государственной регистрации общественных объединений, которые распространяют информацию, оправдывающую или отрицающую вооруженную агрессию России против Украины.
В частности, речь идет о случаях, когда агрессию РФ представляют как «внутренний конфликт» или «гражданскую войну», а также отрицают временную оккупацию части территории Украины.
Также запрещена деятельность организаций, которые занимаются пропагандой российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии РФ или используют символику военного вторжения России в Украину.
Другие ограничения
В Минюсте напоминают, что общественные объединения:
- не могут создавать военизированные формирования;
- не могут получать властные полномочия, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.
Другие ограничения относительно создания и деятельности общественных организаций могут устанавливаться исключительно законом — в интересах национальной безопасности и общественного порядка, охраны здоровья населения или защиты прав и свобод других людей.
