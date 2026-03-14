Какие общественные объединения запрещено создавать в Украине — ключевые ограничения закона

Некоторые цели общественных организаций могут стать основанием для отказа в регистрации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине запрещается создание и деятельность общественных объединений, цель или действия которых угрожают государственной безопасности, территориальной целостности или правам граждан. Соответствующие ограничения предусмотрены законодательством и учитываются при государственной регистрации общественных организаций.

Об этом сообщили в Управлении государственной регистрации Хмельницкого межрегионального управления Министерства юстиции.

Какие общественные объединения запрещены

Согласно законодательству, не допускается создание общественных объединений, деятельность которых направлена на:

ликвидацию независимости Украины или насильственное изменение конституционного строя;

нарушение суверенитета и территориальной целостности государства;

подрыв безопасности страны или незаконный захват государственной власти;

пропаганду войны или насилия;

разжигание межэтнической, расовой или религиозной вражды;

посягательство на права и свободы человека или здоровье населения.

Также запрещается создание организаций, которые пропагандируют российскую имперскую политику, а также символику коммунистического или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Запрет пропаганды российской агрессии

Отдельно законодательство не допускает государственной регистрации общественных объединений, которые распространяют информацию, оправдывающую или отрицающую вооруженную агрессию России против Украины.

В частности, речь идет о случаях, когда агрессию РФ представляют как «внутренний конфликт» или «гражданскую войну», а также отрицают временную оккупацию части территории Украины.

Также запрещена деятельность организаций, которые занимаются пропагандой российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии РФ или используют символику военного вторжения России в Украину.

Другие ограничения

В Минюсте напоминают, что общественные объединения:

не могут создавать военизированные формирования;

не могут получать властные полномочия, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.

Другие ограничения относительно создания и деятельности общественных организаций могут устанавливаться исключительно законом — в интересах национальной безопасности и общественного порядка, охраны здоровья населения или защиты прав и свобод других людей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.