  1. В Україні

Які громадські об’єднання заборонено створювати в Україні — ключові обмеження закону

10:17, 14 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Деякі цілі громадських організацій можуть стати підставою для відмови у реєстрації.
Які громадські об’єднання заборонено створювати в Україні — ключові обмеження закону
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні забороняється створення та діяльність громадських об’єднань, мета або дії яких загрожують державній безпеці, територіальній цілісності чи правам громадян. Відповідні обмеження передбачені законодавством і враховуються під час державної реєстрації громадських організацій.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Про це повідомили в Управлінні державної реєстрації Хмельницького міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Які громадські об’єднання заборонені

Згідно із законодавством, не допускається створення громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на:

  • ліквідацію незалежності України або насильницьку зміну конституційного ладу;
  • порушення суверенітету і територіальної цілісності держави;
  • підрив безпеки країни або незаконне захоплення державної влади;
  • пропаганду війни чи насильства;
  • розпалювання міжетнічної, расової або релігійної ворожнечі;
  • посягання на права і свободи людини або здоров’я населення.

Також забороняється створення організацій, що пропагують російську імперську політику, а також символіку комуністичного чи націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Заборона пропаганди російської агресії

Окремо законодавство не допускає державної реєстрації громадських об’єднань, які поширюють інформацію, що виправдовує або заперечує збройну агресію Росії проти України.

Зокрема, йдеться про випадки, коли агресію РФ подають як «внутрішній конфлікт» або «громадянську війну», а також заперечують тимчасову окупацію частини української території.

Також заборонена діяльність організацій, що пропагують російський нацистський тоталітарний режим, збройну агресію РФ або використовують символіку російського військового вторгнення.

Інші обмеження

У Мін’юсті нагадують, що громадські об’єднання:

  • не можуть створювати воєнізовані формування;
  • не можуть отримувати владні повноваження, за винятком випадків, прямо передбачених законом.

Інші обмеження щодо створення та діяльності громадських організацій можуть встановлюватися виключно законом — з міркувань національної безпеки, громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст Міністерство юстиції України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Виїзд за кордон під час війни: чи справедливо жінки-судді потрапили під обмеження

Рада суддів неодноразово зверталася до уряду з проханням переглянути обмеження на виїзд для жінок-суддів, проте  правила поки залишаються незмінними.

Рішення у земельній сфері пропонують визнавати недійсними лише через суд

У Раді ініціюють зміни до порядку скасування рішень у земельній сфері.

Криптоактиви, Aston Martin та спрей для горла: як проходять співбесіди предендентів на посади суддів ВАКС

Чотирнадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Дизель для ЗСУ та аграріїв можуть звільнити від ПДВ — новий проєкт у Верховній Раді

У Раді зареєстрували законопроєкт щодо стабілізації цін на пальне.

Нацполіція презентувала ТСК цифрову систему автоматизованого моніторингу декларацій поліцейських

Цифровий інструмент автоматично аналізує доходи, майно та корпоративні права поліцейських.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]