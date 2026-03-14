Які громадські об’єднання заборонено створювати в Україні — ключові обмеження закону

Деякі цілі громадських організацій можуть стати підставою для відмови у реєстрації.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні забороняється створення та діяльність громадських об’єднань, мета або дії яких загрожують державній безпеці, територіальній цілісності чи правам громадян. Відповідні обмеження передбачені законодавством і враховуються під час державної реєстрації громадських організацій.

Про це повідомили в Управлінні державної реєстрації Хмельницького міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Які громадські об’єднання заборонені

Згідно із законодавством, не допускається створення громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на:

ліквідацію незалежності України або насильницьку зміну конституційного ладу;

порушення суверенітету і територіальної цілісності держави;

підрив безпеки країни або незаконне захоплення державної влади;

пропаганду війни чи насильства;

розпалювання міжетнічної, расової або релігійної ворожнечі;

посягання на права і свободи людини або здоров’я населення.

Також забороняється створення організацій, що пропагують російську імперську політику, а також символіку комуністичного чи націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Заборона пропаганди російської агресії

Окремо законодавство не допускає державної реєстрації громадських об’єднань, які поширюють інформацію, що виправдовує або заперечує збройну агресію Росії проти України.

Зокрема, йдеться про випадки, коли агресію РФ подають як «внутрішній конфлікт» або «громадянську війну», а також заперечують тимчасову окупацію частини української території.

Також заборонена діяльність організацій, що пропагують російський нацистський тоталітарний режим, збройну агресію РФ або використовують символіку російського військового вторгнення.

Інші обмеження

У Мін’юсті нагадують, що громадські об’єднання:

не можуть створювати воєнізовані формування;

не можуть отримувати владні повноваження, за винятком випадків, прямо передбачених законом.

Інші обмеження щодо створення та діяльності громадських організацій можуть встановлюватися виключно законом — з міркувань національної безпеки, громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.