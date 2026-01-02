Лікарняний по догляду за дитиною – умови виплати

Допомога надається з першого дня та за висновком лікаря.

Управління інспекційної діяльності у Житомирській області повідомило, що допомога по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого дня.

Виплата здійснюється за рахунок коштів соціального страхування та надається на весь період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більш ніж 14 календарних днів. Для дитини з інвалідністю тривалість догляду може становити до 70 днів.

