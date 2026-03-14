  1. В Україні

Як відкрити категорію B, якщо вже є C або CE – пояснення сервісного центру МВС

09:06, 14 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для керування легковим авто потрібно пройти практичну перепідготовку та скласти іспит.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Головний сервісний центр МВС України пояснили, як відкрити категорію В у посвідченні водія, якщо вже є категорії С, С1 або СЕ.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №340, кожна категорія посвідчення водія дає право керувати лише певним типом транспортних засобів. Тому наявність категорій С, С1 або СЕ не надає автоматичного права керувати транспортними засобами категорії В.

Категорія В дозволяє керувати автомобілями, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кг, а кількість місць для сидіння, окрім водія, не перевищує восьми.

Щоб відкрити категорію В, водіям із категоріями С, С1 або СЕ потрібно пройти практичну перепідготовку в акредитованому закладі з підготовки водіїв. Після завершення навчання кандидат допускається до складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС.

Теоретичний іспит у цьому випадку складати не потрібно, оскільки водій уже має посвідчення та підтверджені знання правил дорожнього руху. Після успішного складання практичного іспиту у посвідченні відкривають нову категорію.

Для складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС необхідно подати паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, чинне посвідчення водія та медичну довідку щодо придатності до керування транспортними засобами.

Після іспиту адміністратор сервісного центру МВС вносить інформацію до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, після чого водієві видають нове посвідчення з відкритою категорією В.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС авто транспорт

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]