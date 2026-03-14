Как открыть категорию B, если уже есть C или CE – разъяснения сервисного центра МВД

Для управления легковым автомобилем необходимо пройти практическую переподготовку и сдать экзамен.

В Главном сервисном центре МВД Украины разъяснили, как открыть категорию B в водительском удостоверении, если уже имеются категории C, C1 или CE.

Согласно постановлению Кабинета Министров №340, каждая категория водительского удостоверения дает право управлять только определенным типом транспортных средств. Поэтому наличие категорий С, С1 или СЕ не дает автоматического права управлять транспортными средствами категории В.

Категория В позволяет управлять автомобилями, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг, а количество мест для сидения, кроме водителя, не превышает восьми.

Чтобы открыть категорию В, водителям с категориями С, С1 или СЕ необходимо пройти практическую переподготовку в аккредитованном учебном заведении по подготовке водителей. По завершении обучения кандидат допускается к сдаче практического экзамена в сервисном центре МВД.

Теоретический экзамен в этом случае сдавать не нужно, поскольку водитель уже имеет удостоверение и подтвержденные знания правил дорожного движения. После успешной сдачи практического экзамена в удостоверении открывают новую категорию.

Для сдачи практического экзамена в сервисном центре МВД необходимо представить паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, действующее водительское удостоверение и медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами.

После экзамена администратор сервисного центра МВД вносит информацию в Единый государственный реестр транспортных средств, после чего водителю выдают новое удостоверение с открытой категорией В.

