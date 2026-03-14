ШІ стане «комунальною послугою» і буде оплачуватися щомісяця як електрика чи вода — директор OpenAI Альтман

У майбутньому люди користуватимуться штучним інтелектом так само, як електроенергією або водою — оплачуючи його «за лічильником».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У майбутньому штучний інтелект можуть оплачувати так само, як електроенергію або воду — за принципом комунальної послуги та за фактичне використання. Про це заявив генеральний директор OpenAI Сем Альтман, передає Business Insider.

За його словами, компанії, які розробляють системи штучного інтелекту, поступово рухаються до моделі, де доступ до ШІ надаватиметься на вимогу, а користувачі платитимуть лише за обсяг використання.

«Ми бачимо майбутнє, де інтелект стане комунальною послугою — як електрика або вода. Люди купуватимуть його за лічильником і використовуватимуть для будь-яких завдань», — сказав Альтман.

Від чого залежатиме доступ до ШІ

За словами Альтмана, ключовим фактором стане обчислювальна потужність — інфраструктура, необхідна для роботи моделей ШІ. Йдеться про чипи, графічні процесори (GPU) та великі дата-центри.

Якщо таких ресурсів буде недостатньо, доступ до ШІ може подорожчати або стати обмеженим. У такому разі ним користуватимуться переважно заможні клієнти, або ж урядам доведеться вирішувати, як розподіляти обмежені потужності.

Глобальна гонка за інфраструктурою ШІ

Через стрімке зростання попиту на штучний інтелект технологічні компанії планують витратити сотні мільярдів доларів на розвиток обчислювальної інфраструктури.

За оцінкою генеральної директорки AMD Лізи Су, протягом наступних п’яти років світові знадобиться понад 10 йотафлопсів обчислювальної потужності — приблизно у 10 тисяч разів більше, ніж глобальні можливості для ШІ у 2022 році.

Водночас одним із головних викликів може стати енергетика. Великі дата-центри для ШІ споживають стільки електроенергії, як невеликі міста, що створює додаткове навантаження на енергосистеми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.