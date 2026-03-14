ШІ стане «комунальною послугою» і буде оплачуватися щомісяця як електрика чи вода — директор OpenAI Альтман

12:29, 14 березня 2026
У майбутньому люди користуватимуться штучним інтелектом так само, як електроенергією або водою — оплачуючи його «за лічильником».
У майбутньому штучний інтелект можуть оплачувати так само, як електроенергію або воду — за принципом комунальної послуги та за фактичне використання. Про це заявив генеральний директор OpenAI Сем Альтман, передає Business Insider.

За його словами, компанії, які розробляють системи штучного інтелекту, поступово рухаються до моделі, де доступ до ШІ надаватиметься на вимогу, а користувачі платитимуть лише за обсяг використання.

«Ми бачимо майбутнє, де інтелект стане комунальною послугою — як електрика або вода. Люди купуватимуть його за лічильником і використовуватимуть для будь-яких завдань», — сказав Альтман.

Від чого залежатиме доступ до ШІ

За словами Альтмана, ключовим фактором стане обчислювальна потужність — інфраструктура, необхідна для роботи моделей ШІ. Йдеться про чипи, графічні процесори (GPU) та великі дата-центри.

Якщо таких ресурсів буде недостатньо, доступ до ШІ може подорожчати або стати обмеженим. У такому разі ним користуватимуться переважно заможні клієнти, або ж урядам доведеться вирішувати, як розподіляти обмежені потужності.

Глобальна гонка за інфраструктурою ШІ

Через стрімке зростання попиту на штучний інтелект технологічні компанії планують витратити сотні мільярдів доларів на розвиток обчислювальної інфраструктури.

За оцінкою генеральної директорки AMD Лізи Су, протягом наступних п’яти років світові знадобиться понад 10 йотафлопсів обчислювальної потужності — приблизно у 10 тисяч разів більше, ніж глобальні можливості для ШІ у 2022 році.

Водночас одним із головних викликів може стати енергетика. Великі дата-центри для ШІ споживають стільки електроенергії, як невеликі міста, що створює додаткове навантаження на енергосистеми.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Резерв+ показував порушення правил військового обліку: чому суд в Одесі визнав дії ТЦК незаконними

Суд встановив, що облікові дані у цифровій системі не відповідали дійсності.

Виїзд за кордон під час війни: чи справедливо жінки-судді потрапили під обмеження

Рада суддів неодноразово зверталася до уряду з проханням переглянути обмеження на виїзд для жінок-суддів, проте  правила поки залишаються незмінними.

Рішення у земельній сфері пропонують визнавати недійсними лише через суд

У Раді ініціюють зміни до порядку скасування рішень у земельній сфері.

Криптоактиви, Aston Martin та спрей для горла: як проходять співбесіди предендентів на посади суддів ВАКС

Чотирнадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Дизель для ЗСУ та аграріїв можуть звільнити від ПДВ — новий проєкт у Верховній Раді

У Раді зареєстрували законопроєкт щодо стабілізації цін на пальне.

