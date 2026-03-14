Чоловік купив станцію EcoFlow за 129 тисяч, заявив про поломку і подав до суду — але гроші повернути не вдалося

У суді встановили, що пристрій двічі ремонтували за гарантією і він був придатний до використання.

Житель Кривого Рогу після купівлі дорогої зарядної станції EcoFlow DELTA Pro у гіпермаркеті звернувся до суду. Покупець стверджував, що пристрій має серйозні недоліки, неодноразово ремонтувався і так і не був приведений у належний стан. У зв’язку з цим він вимагав розірвати договір купівлі-продажу, повернути майже 124 тисячі гривень та компенсувати моральну шкоду.

Однак Металургійний районний суд Кривого Рогу дійшов іншого висновку. Суд встановив, що сервісний центр усунув виявлені несправності в межах гарантійного ремонту, а позивач не довів наявності істотного недоліку товару, який давав би право вимагати повернення грошей за Законом «Про захист прав споживачів». У результаті у задоволенні позову було відмовлено.

Обставини справи №210/7461/25

У липні 2023 року житель Кривого Рогу придбав у гіпермаркеті «Епіцентр К» зарядну станцію EcoFlow DELTA Pro вартістю 128 994,72 грн. Оплату покупець здійснив чотирма частинами.

Під час використання пристрою, у межах гарантійного строку (3 роки), покупець заявив про несправності. За його словами, станція:

не заряджалася;

видавала помилку overload 105;

мала запах горілої пластмаси;

не керувалася через мобільний додаток.

У березні 2024 року покупець передав пристрій до магазину для гарантійного ремонту. Товар направили до авторизованого сервісного центру EcoFlow у Києві.

Під час діагностики сервісний центр встановив несправність інверторного модуля (PSDS). Його замінили в межах гарантії, після чого станція пройшла повне функціональне тестування.

Після повернення пристрою покупець повідомив про нову проблему — неможливість підключення до Wi-Fi та Bluetooth. Станцію знову направили до сервісного центру. Там виконали перепрограмування та оновлення прошивки, після чого, за висновком сервісу, пристрій працював справно.

У квітні 2024 року товар повернули до гіпермаркету і повідомили покупця про можливість його забрати.

Покупець наполягав, що недоліки товару були істотними і фактично не усунуті. Крім того, він стверджував, що після ремонту на пристрої з’явилися механічні пошкодження — подряпини та пошкоджені ручки.

У зв’язку з цим він направив до магазину претензію з вимогою:

розірвати договір купівлі-продажу,

повернути 123 994,72 грн, сплачені за товар,

відшкодувати 50 тис. грн моральної шкоди.

Оскільки відповіді на претензію він не отримав, покупець звернувся до суду.

Представник гіпермаркету заперечив проти позову. За його словами:

усі заявлені покупцем недоліки були усунуті в межах гарантійного ремонту;

ремонт проводив авторизований сервісний центр виробника;

після ремонту станція працювала справно;

покупця неодноразово повідомляли про можливість забрати товар.

Третя особа у справі — дистриб’ютор «Роботікс Дістрібьюшн» — також зазначила, що обидва ремонти були проведені у строки до 14 днів, як передбачає закон; дефекти не є істотними; станція після ремонту залишилась повністю придатною для використання.

Що встановив суд

Суд дослідив документи сервісного центру, зокрема акти технічного стану обладнання, які підтверджували:

гарантійну заміну модуля інвертора;

перепрограмування пристрою та оновлення прошивки;

успішне тестування станції після ремонту.

Також суд звернув увагу, що позивач не надав доказів існування істотного недоліку товару; твердження про механічні пошкодження пристрою не підтверджені доказами; за актами сервісного центру пристрій повертався продавцю у справному стані.

Суд нагадав, що відповідно до статті 8 Закону «Про захист прав споживачів» споживач має право вимагати розірвання договору і повернення коштів лише у разі істотного недоліку товару.

Такий недолік повинен:

робити товар непридатним для використання;

виникнути з вини виробника або продавця;

повторюватися після ремонту або бути таким, що не підлягає усуненню.

У цій справі суд дійшов висновку, що сукупність цих ознак не доведена.

Рішення суду

Металургійний районний суд Кривого Рогу відмовив у задоволенні позову.

Суд не знайшов підстав для розірвання договору купівлі-продажу, повернення коштів за зарядну станцію та відшкодування моральної шкоди.

Рішення може бути оскаржене до Дніпровського апеляційного суду протягом 30 днів з моменту його проголошення.

