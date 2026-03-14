Чоловік купив станцію EcoFlow за 129 тисяч, заявив про поломку і подав до суду — але гроші повернути не вдалося
Житель Кривого Рогу після купівлі дорогої зарядної станції EcoFlow DELTA Pro у гіпермаркеті звернувся до суду. Покупець стверджував, що пристрій має серйозні недоліки, неодноразово ремонтувався і так і не був приведений у належний стан. У зв’язку з цим він вимагав розірвати договір купівлі-продажу, повернути майже 124 тисячі гривень та компенсувати моральну шкоду.
Однак Металургійний районний суд Кривого Рогу дійшов іншого висновку. Суд встановив, що сервісний центр усунув виявлені несправності в межах гарантійного ремонту, а позивач не довів наявності істотного недоліку товару, який давав би право вимагати повернення грошей за Законом «Про захист прав споживачів». У результаті у задоволенні позову було відмовлено.
Обставини справи №210/7461/25
У липні 2023 року житель Кривого Рогу придбав у гіпермаркеті «Епіцентр К» зарядну станцію EcoFlow DELTA Pro вартістю 128 994,72 грн. Оплату покупець здійснив чотирма частинами.
Під час використання пристрою, у межах гарантійного строку (3 роки), покупець заявив про несправності. За його словами, станція:
- не заряджалася;
- видавала помилку overload 105;
- мала запах горілої пластмаси;
- не керувалася через мобільний додаток.
У березні 2024 року покупець передав пристрій до магазину для гарантійного ремонту. Товар направили до авторизованого сервісного центру EcoFlow у Києві.
Під час діагностики сервісний центр встановив несправність інверторного модуля (PSDS). Його замінили в межах гарантії, після чого станція пройшла повне функціональне тестування.
Після повернення пристрою покупець повідомив про нову проблему — неможливість підключення до Wi-Fi та Bluetooth. Станцію знову направили до сервісного центру. Там виконали перепрограмування та оновлення прошивки, після чого, за висновком сервісу, пристрій працював справно.
У квітні 2024 року товар повернули до гіпермаркету і повідомили покупця про можливість його забрати.
Покупець наполягав, що недоліки товару були істотними і фактично не усунуті. Крім того, він стверджував, що після ремонту на пристрої з’явилися механічні пошкодження — подряпини та пошкоджені ручки.
У зв’язку з цим він направив до магазину претензію з вимогою:
- розірвати договір купівлі-продажу,
- повернути 123 994,72 грн, сплачені за товар,
- відшкодувати 50 тис. грн моральної шкоди.
Оскільки відповіді на претензію він не отримав, покупець звернувся до суду.
Представник гіпермаркету заперечив проти позову. За його словами:
- усі заявлені покупцем недоліки були усунуті в межах гарантійного ремонту;
- ремонт проводив авторизований сервісний центр виробника;
- після ремонту станція працювала справно;
- покупця неодноразово повідомляли про можливість забрати товар.
Третя особа у справі — дистриб’ютор «Роботікс Дістрібьюшн» — також зазначила, що обидва ремонти були проведені у строки до 14 днів, як передбачає закон; дефекти не є істотними; станція після ремонту залишилась повністю придатною для використання.
Що встановив суд
Суд дослідив документи сервісного центру, зокрема акти технічного стану обладнання, які підтверджували:
- гарантійну заміну модуля інвертора;
- перепрограмування пристрою та оновлення прошивки;
- успішне тестування станції після ремонту.
Також суд звернув увагу, що позивач не надав доказів існування істотного недоліку товару; твердження про механічні пошкодження пристрою не підтверджені доказами; за актами сервісного центру пристрій повертався продавцю у справному стані.
Суд нагадав, що відповідно до статті 8 Закону «Про захист прав споживачів» споживач має право вимагати розірвання договору і повернення коштів лише у разі істотного недоліку товару.
Такий недолік повинен:
- робити товар непридатним для використання;
- виникнути з вини виробника або продавця;
- повторюватися після ремонту або бути таким, що не підлягає усуненню.
У цій справі суд дійшов висновку, що сукупність цих ознак не доведена.
Рішення суду
Металургійний районний суд Кривого Рогу відмовив у задоволенні позову.
Суд не знайшов підстав для розірвання договору купівлі-продажу, повернення коштів за зарядну станцію та відшкодування моральної шкоди.
Рішення може бути оскаржене до Дніпровського апеляційного суду протягом 30 днів з моменту його проголошення.
