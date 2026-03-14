Мужчина купил станцию EcoFlow за 129 тысяч, заявил о поломке и подал в суд — но вернуть деньги не удалось
Житель Кривого Рога после покупки дорогой зарядной станции EcoFlow DELTA Pro в гипермаркете обратился в суд. Покупатель утверждал, что устройство имеет серьезные недостатки, неоднократно ремонтировалось и так и не было приведено в надлежащее состояние. В связи с этим он требовал расторгнуть договор купли-продажи, вернуть почти 124 тысячи гривен и компенсировать моральный вред.
Однако Металлургический районный суд Кривого Рога пришел к другому выводу. Суд установил, что сервисный центр устранил выявленные неисправности в рамках гарантийного ремонта, а истец не доказал наличие существенного недостатка товара, который давал бы право требовать возврата денег по Закону «О защите прав потребителей». В результате в удовлетворении иска было отказано.
Обстоятельства дела №210/7461/25
В июле 2023 года житель Кривого Рога приобрел в гипермаркете «Эпицентр К» зарядную станцию EcoFlow DELTA Pro стоимостью 128 994,72 грн. Оплату покупатель осуществил четырьмя частями.
Во время использования устройства, в пределах гарантийного срока (3 года), покупатель заявил о неисправностях. По его словам, станция:
- не заряжалась;
- выдавала ошибку overload 105;
- имела запах горелой пластмассы;
- не управлялась через мобильное приложение.
В марте 2024 года покупатель передал устройство в магазин для гарантийного ремонта. Товар направили в авторизованный сервисный центр EcoFlow в Киеве.
Во время диагностики сервисный центр установил неисправность инверторного модуля (PSDS). Его заменили в рамках гарантии, после чего станция прошла полное функциональное тестирование.
После возврата устройства покупатель сообщил о новой проблеме — невозможности подключения к Wi-Fi и Bluetooth. Станцию снова направили в сервисный центр. Там выполнили перепрограммирование и обновление прошивки, после чего, по заключению сервиса, устройство работало исправно.
В апреле 2024 года товар вернули в гипермаркет и сообщили покупателю о возможности его забрать.
Покупатель настаивал, что недостатки товара были существенными и фактически не устранены. Кроме того, он утверждал, что после ремонта на устройстве появились механические повреждения — царапины и поврежденные ручки.
В связи с этим он направил в магазин претензию с требованием:
- расторгнуть договор купли-продажи;
- вернуть 123 994,72 грн, уплаченные за товар;
- возместить 50 тыс. грн морального вреда.
Поскольку ответа на претензию он не получил, покупатель обратился в суд.
Представитель гипермаркета возразил против иска. По его словам:
- все заявленные покупателем недостатки были устранены в рамках гарантийного ремонта;
- ремонт проводил авторизованный сервисный центр производителя;
- после ремонта станция работала исправно;
- покупателя неоднократно уведомляли о возможности забрать товар.
Третье лицо в деле — дистрибьютор «Роботикс Дистрибьюшн» — также отметил, что оба ремонта были проведены в срок до 14 дней, как предусматривает закон; дефекты не являются существенными; станция после ремонта осталась полностью пригодной для использования.
Что установил суд
Суд исследовал документы сервисного центра, в частности акты технического состояния оборудования, которые подтверждали:
- гарантийную замену модуля инвертора;
- перепрограммирование устройства и обновление прошивки;
- успешное тестирование станции после ремонта.
Также суд обратил внимание, что:
- истец не предоставил доказательств существования существенного недостатка товара;
- утверждения о механических повреждениях устройства не подтверждены доказательствами;
- по актам сервисного центра устройство возвращалось продавцу в исправном состоянии.
Суд напомнил, что согласно статье 8 Закона «О защите прав потребителей» потребитель имеет право требовать расторжения договора и возврата средств только в случае существенного недостатка товара.
Такой недостаток должен:
- делать товар непригодным для использования;
- возникнуть по вине производителя или продавца;
- повторяться после ремонта либо быть таким, который невозможно устранить.
В данном деле суд пришел к выводу, что совокупность этих признаков не доказана.
Решение суда
Металлургический районный суд Кривого Рога отказал в удовлетворении иска.
Суд не нашел оснований для расторжения договора купли-продажи, возврата средств за зарядную станцию и возмещения морального вреда.
Решение может быть обжаловано в Днепровский апелляционный суд в течение 30 дней со дня его провозглашения.
