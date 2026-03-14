Мужчина купил станцию EcoFlow за 129 тысяч, заявил о поломке и подал в суд — но вернуть деньги не удалось

В суде установили, что устройство дважды ремонтировали по гарантии и оно было пригодно к использованию.

Житель Кривого Рога после покупки дорогой зарядной станции EcoFlow DELTA Pro в гипермаркете обратился в суд. Покупатель утверждал, что устройство имеет серьезные недостатки, неоднократно ремонтировалось и так и не было приведено в надлежащее состояние. В связи с этим он требовал расторгнуть договор купли-продажи, вернуть почти 124 тысячи гривен и компенсировать моральный вред.

Однако Металлургический районный суд Кривого Рога пришел к другому выводу. Суд установил, что сервисный центр устранил выявленные неисправности в рамках гарантийного ремонта, а истец не доказал наличие существенного недостатка товара, который давал бы право требовать возврата денег по Закону «О защите прав потребителей». В результате в удовлетворении иска было отказано.

Обстоятельства дела №210/7461/25

В июле 2023 года житель Кривого Рога приобрел в гипермаркете «Эпицентр К» зарядную станцию EcoFlow DELTA Pro стоимостью 128 994,72 грн. Оплату покупатель осуществил четырьмя частями.

Во время использования устройства, в пределах гарантийного срока (3 года), покупатель заявил о неисправностях. По его словам, станция:

не заряжалась;

выдавала ошибку overload 105;

имела запах горелой пластмассы;

не управлялась через мобильное приложение.

В марте 2024 года покупатель передал устройство в магазин для гарантийного ремонта. Товар направили в авторизованный сервисный центр EcoFlow в Киеве.

Во время диагностики сервисный центр установил неисправность инверторного модуля (PSDS). Его заменили в рамках гарантии, после чего станция прошла полное функциональное тестирование.

После возврата устройства покупатель сообщил о новой проблеме — невозможности подключения к Wi-Fi и Bluetooth. Станцию снова направили в сервисный центр. Там выполнили перепрограммирование и обновление прошивки, после чего, по заключению сервиса, устройство работало исправно.

В апреле 2024 года товар вернули в гипермаркет и сообщили покупателю о возможности его забрать.

Покупатель настаивал, что недостатки товара были существенными и фактически не устранены. Кроме того, он утверждал, что после ремонта на устройстве появились механические повреждения — царапины и поврежденные ручки.

В связи с этим он направил в магазин претензию с требованием:

расторгнуть договор купли-продажи;

вернуть 123 994,72 грн, уплаченные за товар;

возместить 50 тыс. грн морального вреда.

Поскольку ответа на претензию он не получил, покупатель обратился в суд.

Представитель гипермаркета возразил против иска. По его словам:

все заявленные покупателем недостатки были устранены в рамках гарантийного ремонта;

ремонт проводил авторизованный сервисный центр производителя;

после ремонта станция работала исправно;

покупателя неоднократно уведомляли о возможности забрать товар.

Третье лицо в деле — дистрибьютор «Роботикс Дистрибьюшн» — также отметил, что оба ремонта были проведены в срок до 14 дней, как предусматривает закон; дефекты не являются существенными; станция после ремонта осталась полностью пригодной для использования.

Что установил суд

Суд исследовал документы сервисного центра, в частности акты технического состояния оборудования, которые подтверждали:

гарантийную замену модуля инвертора;

перепрограммирование устройства и обновление прошивки;

успешное тестирование станции после ремонта.

Также суд обратил внимание, что:

истец не предоставил доказательств существования существенного недостатка товара;

утверждения о механических повреждениях устройства не подтверждены доказательствами;

по актам сервисного центра устройство возвращалось продавцу в исправном состоянии.

Суд напомнил, что согласно статье 8 Закона «О защите прав потребителей» потребитель имеет право требовать расторжения договора и возврата средств только в случае существенного недостатка товара.

Такой недостаток должен:

делать товар непригодным для использования;

возникнуть по вине производителя или продавца;

повторяться после ремонта либо быть таким, который невозможно устранить.

В данном деле суд пришел к выводу, что совокупность этих признаков не доказана.

Решение суда

Металлургический районный суд Кривого Рога отказал в удовлетворении иска.

Суд не нашел оснований для расторжения договора купли-продажи, возврата средств за зарядную станцию и возмещения морального вреда.

Решение может быть обжаловано в Днепровский апелляционный суд в течение 30 дней со дня его провозглашения.

