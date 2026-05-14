Звільнення УБД від судового збору: коли діє пільга та які є винятки

Учасники бойових дій можуть не сплачувати судовий збір у спорах щодо пенсій, пільг і соціального захисту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, Герої України та постраждалі учасники Революції Гідності мають право на звільнення від сплати судового збору у справах, пов’язаних із захистом їхніх прав. Така пільга діє в усіх судових інстанціях, однак не поширюється на всі категорії спорів.

Це передбачено пунктом 13 частини 1 статті 5 Закону України «Про судовий збір». Крім того, частина 2 статті 22 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» визначає, що ветерани війни звільняються від судових витрат у справах, які стосуються їхнього соціального захисту.

Йдеться не лише про спори щодо надання або скасування статусу учасника бойових дій. Пільга також поширюється на справи, пов’язані з реалізацією соціальних прав після отримання статусу УБД.

Зокрема, судовий збір не потрібно сплачувати у спорах щодо:

перерахунку пенсії;

індексації пенсійних виплат;

компенсацій через затримку пенсії;

соціальних надбавок;

виплати грошової допомоги;

нарахування пільг;

врахування бойового стажу.

Такий підхід підтвердив Верховний Суд у постанові від 29 січня 2025 року у справі №600/3723/24-а. Суд дійшов висновку, що спори щодо перерахунку пенсії та компенсації через затримку її виплати безпосередньо стосуються соціального захисту ветеранів війни, тому позивач — учасник бойових дій — звільняється від сплати судового збору.

Водночас пільга не застосовується автоматично у справах, які не пов’язані із захистом ветеранських прав.

На загальних підставах судовий збір доведеться сплачувати у спорах щодо:

розірвання шлюбу;

поділу майна;

стягнення аліментів;

кредитних боргів;

заборгованості за комунальні послуги;

відшкодування збитків після ДТП.

Також у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення питання сплати судового збору вирішується окремо за рішенням суду.

Водночас навіть у справах, які не стосуються ветеранських прав, учасник бойових дій може подати клопотання про звільнення від сплати збору або його розстрочення через складний майновий стан. У такому випадку суд враховує доходи особи, наявність утриманців та інші обставини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.