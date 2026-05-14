  1. В Україні

Звільнення УБД від судового збору: коли діє пільга та які є винятки

07:54, 14 травня 2026
Учасники бойових дій можуть не сплачувати судовий збір у спорах щодо пенсій, пільг і соціального захисту.
Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, Герої України та постраждалі учасники Революції Гідності мають право на звільнення від сплати судового збору у справах, пов’язаних із захистом їхніх прав. Така пільга діє в усіх судових інстанціях, однак не поширюється на всі категорії спорів.

Це передбачено пунктом 13 частини 1 статті 5 Закону України «Про судовий збір». Крім того, частина 2 статті 22 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» визначає, що ветерани війни звільняються від судових витрат у справах, які стосуються їхнього соціального захисту.

Йдеться не лише про спори щодо надання або скасування статусу учасника бойових дій. Пільга також поширюється на справи, пов’язані з реалізацією соціальних прав після отримання статусу УБД.

Зокрема, судовий збір не потрібно сплачувати у спорах щодо:

  • перерахунку пенсії;
  • індексації пенсійних виплат;
  • компенсацій через затримку пенсії;
  • соціальних надбавок;
  • виплати грошової допомоги;
  • нарахування пільг;
  • врахування бойового стажу.

Такий підхід підтвердив Верховний Суд у постанові від 29 січня 2025 року у справі №600/3723/24-а. Суд дійшов висновку, що спори щодо перерахунку пенсії та компенсації через затримку її виплати безпосередньо стосуються соціального захисту ветеранів війни, тому позивач — учасник бойових дій — звільняється від сплати судового збору.

Водночас пільга не застосовується автоматично у справах, які не пов’язані із захистом ветеранських прав.

На загальних підставах судовий збір доведеться сплачувати у спорах щодо:

  • розірвання шлюбу;
  • поділу майна;
  • стягнення аліментів;
  • кредитних боргів;
  • заборгованості за комунальні послуги;
  • відшкодування збитків після ДТП.

Також у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення питання сплати судового збору вирішується окремо за рішенням суду.

Водночас навіть у справах, які не стосуються ветеранських прав, учасник бойових дій може подати клопотання про звільнення від сплати збору або його розстрочення через складний майновий стан. У такому випадку суд враховує доходи особи, наявність утриманців та інші обставини.

