Освобождение УБД от судебного сбора: когда действует льгота и какие есть исключения
Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, Герои Украины и пострадавшие участники Революции Достоинства имеют право на освобождение от уплаты судебного сбора по делам, связанным с защитой их прав. Такая льгота действует во всех судебных инстанциях, однако распространяется не на все категории споров.
Это предусмотрено пунктом 13 части 1 статьи 5 Закона Украины «О судебном сборе». Кроме того, часть 2 статьи 22 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» определяет, что ветераны войны освобождаются от судебных расходов по делам, касающимся их социальной защиты.
Речь идет не только о спорах относительно предоставления или отмены статуса участника боевых действий. Льгота также распространяется на дела, связанные с реализацией социальных прав после получения статуса УБД.
В частности, судебный сбор не нужно уплачивать в спорах относительно:
- перерасчета пенсии;
- индексации пенсионных выплат;
- компенсаций из-за задержки пенсии;
- социальных надбавок;
- выплаты денежной помощи;
- начисления льгот;
- учета боевого стажа.
Такой подход подтвердил Верховный Суд в постановлении от 29 января 2025 года по делу №600/3723/24-а. Суд пришел к выводу, что споры относительно перерасчета пенсии и компенсации из-за задержки ее выплаты напрямую касаются социальной защиты ветеранов войны, поэтому истец — участник боевых действий — освобождается от уплаты судебного сбора.
В то же время льгота не применяется автоматически по делам, не связанным с защитой ветеранских прав.
На общих основаниях судебный сбор придется уплачивать в спорах относительно:
- расторжения брака;
- раздела имущества;
- взыскания алиментов;
- кредитных долгов;
- задолженности за коммунальные услуги;
- возмещения ущерба после ДТП.
Также в уголовных производствах и делах об административных правонарушениях вопрос уплаты судебного сбора решается отдельно по решению суда.
В то же время даже по делам, не касающимся ветеранских прав, участник боевых действий может подать ходатайство об освобождении от уплаты сбора или его рассрочке из-за сложного имущественного положения. В таком случае суд учитывает доходы лица, наличие иждивенцев и другие обстоятельства.
