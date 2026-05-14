Освобождение УБД от судебного сбора: когда действует льгота и какие есть исключения

Участники боевых действий могут не уплачивать судебный сбор в спорах относительно пенсий, льгот и социальной защиты.

Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, Герои Украины и пострадавшие участники Революции Достоинства имеют право на освобождение от уплаты судебного сбора по делам, связанным с защитой их прав. Такая льгота действует во всех судебных инстанциях, однако распространяется не на все категории споров.

Это предусмотрено пунктом 13 части 1 статьи 5 Закона Украины «О судебном сборе». Кроме того, часть 2 статьи 22 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» определяет, что ветераны войны освобождаются от судебных расходов по делам, касающимся их социальной защиты.

Речь идет не только о спорах относительно предоставления или отмены статуса участника боевых действий. Льгота также распространяется на дела, связанные с реализацией социальных прав после получения статуса УБД.

В частности, судебный сбор не нужно уплачивать в спорах относительно:

перерасчета пенсии;

индексации пенсионных выплат;

компенсаций из-за задержки пенсии;

социальных надбавок;

выплаты денежной помощи;

начисления льгот;

учета боевого стажа.

Такой подход подтвердил Верховный Суд в постановлении от 29 января 2025 года по делу №600/3723/24-а. Суд пришел к выводу, что споры относительно перерасчета пенсии и компенсации из-за задержки ее выплаты напрямую касаются социальной защиты ветеранов войны, поэтому истец — участник боевых действий — освобождается от уплаты судебного сбора.

В то же время льгота не применяется автоматически по делам, не связанным с защитой ветеранских прав.

На общих основаниях судебный сбор придется уплачивать в спорах относительно:

расторжения брака;

раздела имущества;

взыскания алиментов;

кредитных долгов;

задолженности за коммунальные услуги;

возмещения ущерба после ДТП.

Также в уголовных производствах и делах об административных правонарушениях вопрос уплаты судебного сбора решается отдельно по решению суда.

В то же время даже по делам, не касающимся ветеранских прав, участник боевых действий может подать ходатайство об освобождении от уплаты сбора или его рассрочке из-за сложного имущественного положения. В таком случае суд учитывает доходы лица, наличие иждивенцев и другие обстоятельства.

