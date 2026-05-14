Чи можуть військовослужбовці скористатися податковою знижкою: роз’яснення ДПС

Податкова роз’яснила питання щодо податкової знижки.

Головне управління ДПС у Київській області пояснило, чи можуть військовослужбовці скористатися податковою знижкою.

Відомство звертає увагу: податкова знижка передбачена для фізичних осіб – резидентів, які не здійснюють підприємницьку діяльність, та дозволяє зменшити суму річного оподатковуваного доходу на фактично понесені й документально підтверджені витрати на придбання товарів, робіт або послуг у резидентів України — фізичних чи юридичних осіб. Таке право визначене нормами Податкового кодексу України.

Податкова знижка застосовується до доходів, отриманих платником податку у вигляді заробітної плати, а в окремих випадках — дивідендів, у межах, установлених законодавством. При цьому сума знижки не може перевищувати розмір річного оподатковуваного доходу, з якого сплачувався податок.

Законодавство визначає заробітну плату як основні, додаткові, заохочувальні та компенсаційні виплати, які особа отримує в межах трудових відносин.

«Водночас грошове забезпечення військовослужбовців не належить до заробітної плати у розумінні податкового законодавства. Тому військовослужбовці, які отримують саме грошове забезпечення, не мають права на застосування податкової знижки», - додали у податковій.

