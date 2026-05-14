  1. В Украине

Могут ли военнослужащие воспользоваться налоговой скидкой: разъяснение ГНС

09:06, 14 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Налоговая разъяснила вопрос относительно налоговой скидки.
Могут ли военнослужащие воспользоваться налоговой скидкой: разъяснение ГНС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Киевской области объяснило, могут ли военнослужащие воспользоваться налоговой скидкой.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Ведомство обращает внимание: налоговая скидка предусмотрена для физических лиц – резидентов, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность, и позволяет уменьшить сумму годового налогооблагаемого дохода на фактически понесенные и документально подтвержденные расходы на приобретение товаров, работ или услуг у резидентов Украины — физических или юридических лиц. Такое право определено нормами Налогового кодекса Украины.

Налоговая скидка применяется к доходам, полученным налогоплательщиком в виде заработной платы, а в отдельных случаях — дивидендов, в пределах, установленных законодательством. При этом сумма скидки не может превышать размер годового налогооблагаемого дохода, с которого уплачивался налог.

Законодательство определяет заработную плату как основные, дополнительные, поощрительные и компенсационные выплаты, которые лицо получает в рамках трудовых отношений.

«В то же время денежное обеспечение военнослужащих не относится к заработной плате в понимании налогового законодательства. Поэтому военнослужащие, которые получают именно денежное обеспечение, не имеют права на применение налоговой скидки», — добавили в налоговой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая военнослужащие ГНС

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Жертва мошенничества может стать подозреваемым из-за фальшивых купюр в кошельке: как видит ситуацию Верховный Суд

Обнаружение фальшивых денег может привести не только к финансовым потерям, но и к уголовной ответственности.

ДТП растут, а контроля нет: почему отсутствие техосмотра электросамокатов превращает украинские улицы в зону риска

Как увеличение количества аварий подталкивает к введению техосмотра и сертификации электросамокатов.

Комитет Верховной Рады нашел коррупционные риски в законопроекте относительно конкурсного отбора судей КСУ

Изменение статуса Консультативной группы экспертов, доступ к материалам кандидатов и дискреционные полномочия комитета — ключевые положения, вызвавшие дискуссию в парламенте

ОП КУС ВС должна сформировать единый подход к применению статьи 48 УК Украины по делам об уклонении от мобилизации

Верховный Суд передал дело на рассмотрение объединённой палаты из-за различной практики относительно применения статьи 48 УК в делах об уклонении от мобилизации.

Налоговые льготы для нерезидентов: Верховный Суд разграничил КБС и бенефициарного собственника дохода в международных соглашениях

Верховный Суд разъяснил, кто на самом деле является бенефициарным собственником дохода для целей применения международных налоговых конвенций.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]