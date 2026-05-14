Могут ли военнослужащие воспользоваться налоговой скидкой: разъяснение ГНС

Налоговая разъяснила вопрос относительно налоговой скидки.

Главное управление ГНС в Киевской области объяснило, могут ли военнослужащие воспользоваться налоговой скидкой.

Ведомство обращает внимание: налоговая скидка предусмотрена для физических лиц – резидентов, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность, и позволяет уменьшить сумму годового налогооблагаемого дохода на фактически понесенные и документально подтвержденные расходы на приобретение товаров, работ или услуг у резидентов Украины — физических или юридических лиц. Такое право определено нормами Налогового кодекса Украины.

Налоговая скидка применяется к доходам, полученным налогоплательщиком в виде заработной платы, а в отдельных случаях — дивидендов, в пределах, установленных законодательством. При этом сумма скидки не может превышать размер годового налогооблагаемого дохода, с которого уплачивался налог.

Законодательство определяет заработную плату как основные, дополнительные, поощрительные и компенсационные выплаты, которые лицо получает в рамках трудовых отношений.

«В то же время денежное обеспечение военнослужащих не относится к заработной плате в понимании налогового законодательства. Поэтому военнослужащие, которые получают именно денежное обеспечение, не имеют права на применение налоговой скидки», — добавили в налоговой.

