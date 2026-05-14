У ВАКС обрали запобіжний захід колишньому керівнику ОП Андрію Єрмаку

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Андрію Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн гривень.

У четвер, 14 травня, у Вищому антикорупційному суді обрали запобіжний захід колишньому керівнику ОП Андрію Єрмаку.

ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що НАБУ та САП повідомили про викриття організованої групи, яку підозрюють у легалізації 460 млн грн під час реалізації проєкту елітного будівництва поблизу Києва.

У межах цієї справи повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

