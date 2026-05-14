В ВАКС избрали меру пресечения бывшему руководителю ОП Андрею Ермаку
В четверг, 14 мая, в Высшем антикоррупционном суде избрали меру пресечения бывшему руководителю ОП Андрею Ермаку.
ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 140 миллионов гривен.
Напомним, что НАБУ и САП сообщили о разоблачении организованной группы, которую подозревают в легализации 460 млн грн при реализации проекта элитного строительства возле Киева.
В рамках этого дела сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.