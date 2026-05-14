В ВАКС избрали меру пресечения бывшему руководителю ОП Андрею Ермаку

09:10, 14 мая 2026
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Андрею Ермаку в виде заключения под стражу с альтернативой залога в 140 млн гривен.
В четверг, 14 мая, в Высшем антикоррупционном суде избрали меру пресечения бывшему руководителю ОП Андрею Ермаку.

ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 140 миллионов гривен.

Напомним, что НАБУ и САП сообщили о разоблачении организованной группы, которую подозревают в легализации 460 млн грн при реализации проекта элитного строительства возле Киева.

В рамках этого дела сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

